Chernobyl | l' acclamata serie tv arriva in Italia

(Di sabato 8 giugno 2019) Niccolò Sandronidebutta insu Sky Altantic il 10 giugno ma negli Stati Uniti è già disponibile e viene definita come latv più bella degli ultimi anni, con i suoi cinque episodi da poco più di un’ora, ci racconta il disastro nucleare avvenuto il 26 aprile del 1986, con particolare attenzione alle operazioni di salvataggio ed alle indagini sulle cause. Un resoconto storico che si appresta ad entrare tra letv più acclamate di sempre. Laconta un cast di assoluto prestigio da Jared Harris (Mad Men, The Crown) nel ruolo di Valery Legasov, scienziato incaricato di indagare su quanto avvenuto, a Stellan Skarsgård (Millennium, Nymphomaniac) il quale interpreterà Boris Shcherbina a capo della commissione governativa messa in piedi dopo l’incidente. Emily Watson (Le onde del destino) sarà invece la fisica nucleare Ulana Khomyuk, anche ...

