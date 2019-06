Chelsea | ufficiale l’addio di Eden Hazard | il belga saluta club e tifosi con un dolce

sportfair

(Di sabato 8 giugno 2019) Il talentohato ilcon un lungo post su Instagram, rivivendo i momenti più belli vissuti in maglia bluesè ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid, ilspagnolo ha reso noto il suo acquisto nella serata di ieri, piazzando il secondo colpo di questo mercato dopo quello di Jovic. AFP/LaPresse Una notizia a cui ha fatto seguito il saluto del giocatoreal, un lungo post su Instagram per chiudere il cerchio dopo sette anni trascorsi a Londra: “giocherò nel Real Madrid, non è un segreto, era il mio sogno da bambino, fin da quando ho segnato il mio primo gol. Ho cercato di fare del mio meglio per non distrarre me stesso o la squadra in questo difficile periodo di speculazione e attenzione da parte dei media, specialmente negli ultimi mesi. Ora ihanno raggiunto un accordo. Spero capiate la mia decisione. Ho voluto ...

