C' è un blocco di potere arabo che decide politica e guerre sotto il nostro naso

Le Pen e quell'asse con Salvini : "blocco di potere per nuova Ue" : Marine Le Pen blinda il patto con Salvini e di fatto annuncia il suo piano per l'Europa dopo il decisivo appuntamento elettorale del 26 maggio. "Vincerò le elezioni e insieme a Matteo Salvini cambieremo l'Unione europea", ha affermato la leader del Rassemblement National in un'intervista a Repubblica. La Le Pen non vuol sentir parlare di sconfitta o di flop alle urne. Ha fiducia nel responso delle urne e avvisa: "Se non arriverò in testa alle ...