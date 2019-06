Caottaggio | Campionati italiani Varese 2019 | nelle batterie odierne in evidenza Federica

oasport

(Di sabato 8 giugno 2019) Sono scattati oggi aassoluti di canottaggio: disputatee ripescaggi per le specialità con più equipaggi iscritti, ovvero i singoli (senior e pesi leggeri, maschili e femminili) ed il doppio senior maschile. Domani tutte le finali (ad otto corsie) dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Nel singolo femminile inKiri Tontodonati ed Alessandra Montesano, uniche ad andare sotto gli otto minuti, mentre passa dai recuperi Alessandra Patelli. Nel doppio maschile in grande spolvero Andrea Cattaneo e Stefano Oppo, con quest’ultimo che ha lasciato la categoria pesi leggeri per l’occasione tricolore. Nel singolo maschile miglior crono di giornata per Riccardo Jansen, mentre nel singolo pesi leggeri femminile inCesarini e Silvia Crosio, ma occhio anche a Stefania Buttignon e Giulia Mignemi, seppur ...