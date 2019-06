Cameriere picchiato da militari a Bologna ' Negro di m' | i cinque erano ubriachi

' Cameriere straniero picchiato in una pizzeria di Napoli' : denuncia choc su Tripadvisor : Il problema non era la pizza, il problema è il proprietario - si legge nel commento pubblicato sul sito di recensioni più famoso del mondo -. Ha preso a schiaffi il cameriere perché non parlava bene ...

TripAdvisor : 'Cameriere straniero picchiato in una pizzeria di Napoli' : Un cameriere straniero preso a schiaffi perché non capisce l'italiano. È quanto denuncia un utente del sito TripAdvisor in una recensione su una pizzeria napoletana di via Tribunali. Carlo Rossetti, ...