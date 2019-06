Caldo boom boom | è un weekend di fuoco | l’ondata di calore africana accende il forno del

meteoweb.eu

(Di sabato 8 giugno 2019) Alla faccia di chi non ci credeva. Cinque giorni fa si dormiva sotto il piumone e si usciva con sciarpa e piumini. Adesso faanche a mollo nell’acqua del mare. Splende un sole rovente in questo Sabato 8 Giugno sull’Italia: soltanto sulle coste del Lazio centrale, e di conseguenza sull’area capitolina, persiste una nuvolositàche in ogni caso non sta determinando alcun tipo di precipitazione. Con appena +23°C, Pomezia (a Sud di Roma) è una delle locailtà più fredde d’Italia: soltanto a Genova (+21°C) la temperatura è più bassa. Ma i valori termici più elevati sono quelli delle Regioni meridionali, soprattutto Sicilia, Calabria e Puglia dove sta già facendo caldissimo. Le temperature più alte registrate alle 11:30 di stamattina erano già di ben +39°C a Lentini, +37°C a Catania, Noto, Rende e Luzzi, +36°C a Cosenza, Siracusa, Modica, Augusta e San ...

