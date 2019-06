Calciomercato Juventus – I bianconeri a caccia di un centrale di esperienza | il club

Calciomercato - le notizie di oggi – Gli affari tra Marotta e Cairo - i nomi in entrata per la Juventus - l’Inter si iscrive all’asta per Pépé : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. affari Marotta-Cairo – Il Torino sempre più attivo sul fronte Calciomercato, il club granata ha intenzione di tentare l’assalto alla prossima Europa League. La squadra ha disputato ...

Calciomercato NEWS 7 GIUGNO/ Trattative e ultime notizie Milan - Inter - Roma - Juventus : CALCIOMERCATO NEWS 7 GIUGNO Juventus, Inter, Milan, Roma: Trattative e ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano.

Calciomercato Juventus - Milinkovic Savic avrebbe detto sì ai bianconeri : Questa estate è lecito attendersi un grande mercato per la Juventus, anche se ci saranno delle esigenze da rispettare a livello finanziario: l'approvazione del bilancio d'esercizio, prevista per fine giugno, potrebbe significare la conferma di una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro, dovuta all'esborso economico dello scorso anno per avere Cristiano Ronaldo. Ecco perché saranno importanti le cessioni, con i nomi di Joao Cancelo, ...

Calciomercato Juventus : Danilo sarebbe vicino - via libera dal City che andrebbe su Cancelo : Il Calciomercato della Juventus si muove a destra. Arrivano novità importanti dall'Inghilterra sul prossimo terzino destro bianconero, con Danilo che starebbe scalando posizioni per prendere il posto di Cancelo che da Torino con molta probabilità potrebbe fare le valige in direzione Manchester City. Il probabile approdo di Sarri sembra destinato ad avviare una vera e propria rivoluzione dei terzini, infatti anche a sinistra potrebbe arrivare ...

Calciomercato Juventus : Cancelo vicinissimo al Manchester City : Calciomercato Juventus: Cancelo vicinissimo al Manchester City Non solo movimenti in entrata per i Campioni d’Italia della Juventus. I bianconeri si muovono anche in uscita e a lasciare la Vecchia Signora potrebbe essere un pezzo pregiato. Stiamo parlando del terzino portoghese Joao Cancelo, il quale sarebbe ormai prossimo al passaggio in Premier League, precisamente al Manchester City del tanto chiacchierato Pep Guardiola. I ...

Calciomercato Juventus : Chiesa e Koulibaly sarebbero i nomi sul taccuino della dirigenza : È decisamente ancora troppo presto per parlare di Calciomercato in casa Juventus. E' vero che la società bianconera indubbiamente rinforzerà la squadra in vista della prossima stagione agonistica, ma pare complicato fare dei nomi in attesa che venga nominato ufficialmente il nuovo allenatore. Chi prenderà il posto di Allegri? A tal proposito le ipotesi che circolano sono sempre quella degli ultimi giorni, con Sarri in pole position e Guardiola ...

Calciomercato Juventus - possibili tre rinforzi - fra questi Chiesa : La Juventus continua a studiare il mercato, alla ricerca di giocatori funzionali al gioco del prossimo tecnico bianconero. Tutte le indiscrezioni sembrano portare alla nomina a breve di Maurizio Sarri dal Chelsea, che però deve liberarsi dalla società inglese avendo un contratto di altri due anni con il club londinese. Indipendentemente dal prossimo allenatore bianconero, la Juventus avrebbe individuato alcuni calciatori utili a rilanciare le ...

Calciomercato Juventus : Douglas Costa può partire - anche Sanè tra i possibili sostituti : Il Calciomercato della Juventus mette le ali con Chiesa della Fiorentina e Sanè del Manchester United che entrano nel mirino di Paratici per la prossima estate. L’arrivo di Sarri, sempre più probabile, e del suo 4-3-3, impone dei cambi nel reparto offensivo. Cristiano Ronaldo e Bernardeschi sono gli unici sicuri di rimanere, mentre i veri esterni di ruolo in rosa sarebbero in bilico. A lasciare Torino potrebbe essere Douglas Costa, la stagione ...

Calciomercato Juventus - traffico sulle fasce : Danilo ed Emerson Palmieri nomi concreti : Calciomercato Juventus – La Juventus prepara il restyling sulle corsie. Tanti i nomi in ballo; potrebbero lasciare Cancelo e Alex Sandro. Per il portoghese ci sono colloqui in corso con il Manchester City. Nell’affare potrebbe rientrare, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, Danilo. Il brasiliano ha trovato poco spazio dopo il suo arrivo dal Real Madrid. Proprio i Blancos, appaiono interessati ad Alex Sandro in caso di ...