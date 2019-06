Calciomercato Bologna | attaccante cercasi | Defrel o Inglese

calcioweb.eu

(Di sabato 8 giugno 2019)– Dopo l’impresa della salvezza raggiunta con Mihajlovic in panchina ilfa sul serio per la prossima stagione con la netta intenzione di rinforzare ancora di più la squadra, l’incontro con il tecnico serbo è stato positivo e sono arrivate rassicurazione sul fronte. Lyanco è tornato al Torino e come sostituto secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ potrebbe arrivare Marcos Senesi, difensore 22enne del San Lorenzo. Per il centrocampo occhi su Imbula mentre per quanto riguarda il ruolo dipotrebbe profilarsi un testa a testa:, due nomi molto importanti ed in grado di portare al salto di qualità. Panchina, c’è l’accordo con Mihajlovic: continua il matrimonio L'articolo...

