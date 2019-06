Calcio : Atalanta in Champions - Gori farà Gasperini cittadino onorario Bergamo (2) : (AdnKronos) - Nel regolamento del Comune, la cittadinanza onoraria viene attribuita “a chi si sia particolarmente distinto nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, in iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o per

Calciomercato Atalanta - tentativo per Veretout : si prova la beffa al Napoli : Calciomercato Atalanta – Stagione incredibile per l’Atalanta che ha staccato il pass per la prossima Champions League, adesso l’obiettivo è costruire una squadra sempre più competitiva. Il Calciomercato si infiamma sia in entrata ed uscita, da valutare le situazioni di Zapata e Ilicic mentre in entrata previsti innesti importanti. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ l’ultima grande idea porta ...

Calciomercato Atalanta : Percassi blinda un gioiello : Calciomercato Atalanta: Il presidente Percassi blinda Ilicic e svela altre mosse di mercatoCalciomercato / Atalanta / Percassi / ILICIC – La sua Atalanta è in UEFA Champions League, ma il presidente Percassi è già pronto per la prossima stagione.Il presidente della Dea, intervenuto alla consegna dei premi per “Eccellenza del Lavoro“, di Confindustria di Bergamo, ha rilasciato alcune parole sul futuro della propria ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Atalanta tra l’addio di Ilicic e Lazzari - le mosse di Lecce e Torino : Ilicic ANNUNCIA L’ADDIO – “Ho tanto rispetto per l’Atalanta, ho dato tutto per loro, pero’ io voglio stare al top, vincere trofei e lottare per la vetta. Il Napoli? Non ho firmato nulla ma si sta parlando della soluzione migliore per me”. Sono le dichiarazioni di Josip Ilicic, attaccante sloveno dell’Atalanta in un’intervista al quotidiano del suo Paese, Ekipa24, dichiarazioni che fanno pensare all’addio. Nel frattempo, per la ...

Calciomercato Atalanta - le contropartite alla Spal per avere Lazzari : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta ha intenzione di costruire una squadra importante con l’obiettivo di essere super competitiva in campionato e Champions League, prevista anche qualche cessione che però sarà rimpiazzata con calciatori all’altezza. Sembra destinato ad andare via Castagne mentre per la fascia il nome in cima ai desideri è quello di Manuel Lazzari, la Spal non è intenzionata a cedere il suo pupillo ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno – Affari Inter-Cagliari - Torino e Atalanta scatenate : trattative Calciomercato – Incredibile doppio salto dalla C alla A per il Lecce, guidato dal tecnico Fabio Liverani in maniera egregia. Più volte, anche di recente, l’allenatore dei salentini si è espresso in merito alle mosse che serviranno ai giallorossi per competere al meglio in massima serie. In attacco, verranno confermati La Mantia e Falco, ma ci saranno altri innesti a dar manforte al reparto. Si parla di Andrea Pinamonti, ...

Calciomercato Atalanta - Gasperini sogna : l’11 titolare per la Champions [NOMI e DETTAGLI] : 1/14 Atalanta 2019-2020 ...

Calciomercato Atalanta - si guarda in casa Sassuolo : Consigli e Duncan gli obiettivi : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta, qualificatasi per la prima volta nella sua storia alla Champions League, è alla ricerca di profili interessanti da inserire in rosa: occhi in casa Sassuolo con Consigli e Duncan nomi concreti. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il portiere classe ’87 è molto apprezzato da Gasperini. Per Consigli si tratterebbe di un ritorno, dopo l’esperienza con la maglia ...

Calciomercato - le notizie di oggi – L’Inter guarda in casa Roma - i nomi per il Bologna - le trattative di Atalanta - Torino e Lecce : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. L’INTER guarda IN casa Roma – L’Inter è pronta a scatenarsi per costruire una squadra sempre più forte e le intenzioni sono di quelle importanti. Il club nerazzurro ha deciso di ...

Calciomercato - tutte le notizie di oggi – L’Inter guarda in casa Roma - i nomi per il Bologna - le trattative di Atalanta - Torino e Lecce : L’INTER guarda IN casa Roma – L’Inter è pronta a scatenarsi per costruire una squadra sempre più forte e le intenzioni sono di quelle importanti. Il club nerazzurro ha deciso di affidarsi ad Antonio Conte per la panchina, un top nel suo ruolo e che porterà L’Inter ancora più in alto. Nel frattempo la dirigenza prepara i botti sul Calciomercato, notizie importanti nelle ultime ore e spesa in casa Roma. Il nome ...

Calciomercato - le ultime trattative secondo TuttoSport : Atalanta su Pavoletti (e non solo) - Luperto nel mirino del Lecce : trattative Calciomercato – Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, le società sono al lavoro per prepare la prossima stagione. Una squadra molto attiva è l’Atalanta, secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ il sogno è Leonardo Pavoletti del Cagliari, autore di una stagione di livello altissimo. Altri nomi clamorosi per l’attacco El Shaarawy, Muriel, Caputo e Inglese e non è mancato chi ha proposto ...

Calciomercato Atalanta - Zapata annuncia il futuro : “resto qui” : Calciomercato Atalanta – Stagione impressionante in casa Atalanta che si è conclusa con la storica qualificazione alla prossima Champions League, adesso si programma la prossima stagione con l’obiettivo di continuare ad essere grande protagonista. Un calciatore fondamentale è stato l’attaccante Duvan Zapata, finito nel mirino dei più importanti club il calciatore ex Sampdoria ha deciso di rimanere come riportato dal ...

Calcio - Serie A 2019 : Atalanta (terza) ed Inter in Champions League - Empoli retrocesso in B : Tanto rumore per nulla: tante emozioni nell’ultima tornata della Serie A di Calcio, ma nulla cambia nelle zone alte della graduatoria, dato che le quattro pretendenti ai due posti in Champions League vincono tutte. L’Atalanta dunque chiude al terzo posto, dopo aver rimontato e battuto per 3-1 il Sassuolo. Con i nerazzurri bergamaschi vanno nel massimo torneo continentale anche i nerazzurri meneghini: l’Inter soffre fino ...

