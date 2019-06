Buffon | la proposta è ‘romantica’ | il ritorno al Parma adesso è vicino

calcioweb.eu

(Di sabato 8 giugno 2019) Si è conclusa una stagione nel complesso deludente per il portiere, l’esperienza in Francia con il Psg non è stata di certo entusiasmante, l’estremo difensore si aspettava di poter vincere la Champions League ma anche a livello personale l’avventura non è stata positiva. Per questo motivo le parti hanno deciso di salutarsi,non ha alcuna intenzione di smettere ed è alla ricerca di un progetto per disputare almeno un’altra stagione all’altezza e continuare ad essere protagonista. Si è parlato ancora di Nazionale, da portiere o dirigente ma la situazione almeno per il momento non è percorribile mentre si fa sempre più strada ilin Italia. Foto LaPresse – Tano Pecoraro Laè ‘romantica’, si avvicina infatti alalè diventato importante proprio grazie al, club che l’ha ...

