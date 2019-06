BOOM! Arriva Cortesie per gli Ospiti – Bed and Breakfast Ecco la giuria

davidemaggio

(Di sabato 8 giugno 2019) Biagiarelli, Viola, Andreozziper glisi allarga. Lo storico programma di Real Time, tornato in onda in questa stagione dopo diversi anni di pausa, darà presto origine ad uno spin off. Se nello show originario a sfidarsi sono due padroni di casa, DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che nella nuova variante a duellare saranno i proprietari di Bed and. Non mancheranno nemmeno tre giudici, pronti con i loro voti a decretare il vincitore. Vi sveliamo chi sono. La scelta è stata quella di distaccarsi dalla versione madre – che vede inCsaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas – e puntare su un inedito trio, sempre composto da due uomini e una donna. A cominciare da Michela Andreozzi, attrice e comica che di recente ha diretto il suo secondo film Brave Ragazze con Ambra Angiolini e Ilenia Pastorelli. Con lei ci sarà Lorenzo ...

