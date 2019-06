Boicottare il Kosovo è costato carissimo all' allenatore del Montenegro

agi

(Di sabato 8 giugno 2019) Un caso diplomatico scuote le qualificazione agli europei del 2020: ilha esonerato il suo ct, il serbo Ljubisa Tumbakovic, dopo che venerdì sera si era rifiutato di andare in panchina nella partita contro il. Il 66enne tecnico di Belgrado avrebbe subito pressioni dal suo Paese perla partita contro la repubblica a maggioranza albanese staccatasi nel 2008 dalla Serbia, che non l'ha mai riconosciuta. Anche due nazionali montenegrini di origine serba che militano nella Stella Rossa di Belgrado, Filip Stojkovic e Mirko Ivanic, si sono chiamati fuori dalla sfida, giocata a porte chiuse a Podgorica, per i cori razzisti contro i giocatori inglesi, e finita 1-1. La federcalcio della piccola repubblica ex jugoslava (Fcsg) ha definito il gesto di Tumbakovic una "spiacevole sorpresa" che "va contro i suoi obblighi professionali". Il tecnico serbo, alla ...

