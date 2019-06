Belen e Stefano aspetterebbero il secondo figlio e Spy rivela | ' Sarebbe una femminuccia'

Belen RODRIGUEZ È INCINTA?/ Stefano De Martino futuro papà di una bambina... : BELEN RODRIGUEZ è INCINTA? La showgirl sarebbe al terzo mese di gravidanza e Stefano De Martino starebbe per diventare papà di una bambina...

Gossip Belen e Stefano - lei incinta : svelato il sesso del bebé? : Belen Rodriguez di nuovo incinta? Il Gossip sul sesso del bebé Belen Rodriguez sarebbe in dolce attesa e la notizia è stata lanciata dal settimanale Chi pochi giorni fa. Ma non è finita qui:Spy ha lanciato una nuova bomba rivelando il sesso del nascituro. Stando alla rivista diretta da Alfonso Signorini, Santiago, il primogenito della coppia Belen e De Martino, avrebbe presto una sorellina. Inoltre la showgirl argentina sarebbe al terzo mese di ...

Belen e Stefano problemi in strada : persi la ruota e il paraurti della loro auto - : Serena Granato Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono diventati protagonisti di alcuni guai in strada, mentre passeggiavano a Milano I ritrovati coniugi Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno trascorso una giornata insieme rivelatasi funesta, passeggiando per le strade di Milano. Così come appare evidente alla visione di alcuni scatti pubblicati sul nuovo numero del settimanale "Nuovo tv", i genitori di Santiago hanno prima ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino inseparabili : baci prima dell’addio a Milano : Da quando è tornato (ufficialmete) l’amore Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono inseparabili. Divisi per molto tempo, in cui Belen è stata fidanzata col centauro della motoGp Andrea Iannone, i due sono sempre insieme nella vita reale, sui social e a breve anche sul piccolo schermo. Per l’estate infatti Belen e Stefano sono attesi in coppia per una doppia prova da conduttori sulla Rai, prima “La notte della Taranta”, e poi, si vocifera, ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Matrimonio bis il 20 settembre? : Belen Rodriguez e Stefano De Martino pensano ad allargare la famiglia. Intanto arrivano importanti novità dal punto di vista lavorativo