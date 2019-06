Becchi spietato su Di Maio | Ha pensato che bastasse comprare gli italiani Il M5s

liberoquotidiano

(Di sabato 8 giugno 2019) Che cosa è stato il M5S? Negli anni in cui ho partecipato alla vita del MoVimento per me è stato anzitutto una speranza, quella di una nuova «utopia concreta». La retorica della «casta», la lotta contro i privilegi, contro il cancro della «partitocrazia», non erano che strumenti con cui il MoVimento