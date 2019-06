Beach volley | World Tour 2019 | Nanjing Azzurre avanti | nella notte sfide complicate

Beach volley - World Tour 2018 Nanjing. Doppia sconfitta per le azzurre. Tra poco le sfide decisive per gli ottavi : Arriva un’altra Doppia sconfitta per l’Italia al femminile nella campagna cinese. Zuccarelli/Traballi e Barboni/Puccinelli perdono la semifinale del girone e dunque saranno costrette a vincere e anche in modo convincente la sfida per il terzo posto in programma tra poco per non lasciare subito il torneo 2 stelle di Nanjing. Zuccarelli/Traballi ritrovano, a una settimana di distanza, le cubane Maylen/Leyla e il risultato purtroppo non ...

Beach volley - World Tour 2019 Nantong e Baden. Quattro coppie azzurre a caccia di exploit in Austria e Cina : Mentre le coppie più importanti del Beach volley mondiale scaldano i motori e quelle italiane provano a rimettersi in carreggiata in vista del Mondiale, si disputano da oggi a domenica due tornei del World Tour, il 2 stelle di Nantong in Cina e il torneo 1 stella di Baden in Austria con Quattro coppie italiane impegnate. Nantong Doppia coppia in tabellone principale nel torneo cinese di Nantong, l’ultimo della campagna in estremo Oriente ...

Beach volley : Ics.8 giugno edizione del tour Lazio : Un'estate all'insegna del Beach Volley. E' stata presentata, presso la sede dell'Istituto per il Credito Sportivo a Roma, Ics Beach Volley tour Lazio

Beach volley - Campionato del Mondo Amburgo 2019. L’identikit degli avversari degli azzurri. Sorteggio benevolo : ecco tutti i gironi : Non è andata malissimo per le coppie azzurre iscritte ai Mondiali di Beach volley che scatteranno il prossimo 28 giugno ad Amburgo in Germania. Nicolai/Lupo e Ranghieri/Caminati in campo maschile e Menegatti/Orsi Toth in campo femminile hanno buone possibilità di raggiungere la fase ad eliminazione diretta (si disputeranno sedici sedicesimi e dunque anche le coppie prime classificate saranno in campo), per la quale non basterà conquistare il ...

Beach volley - sorteggiati i gironi dei Campionati Mondiali in programma ad Amburgo : Questa mattina sono stati sorteggiati i gironi per i prossimi Campionati Mondiali di Beach Volley in programma ad Amburgo Si è svolto questa mattina alle 12 il sorteggio dei prossimi Campionati Mondiali di Beach Volley, in programma allo stadio “Am Rothenbaum” di Amburgo dal 28 giugno al 7 luglio 2019. Sia per quanto riguarda il torneo maschile sia per quello femminile, le 48 coppie in gara sono state suddivise in 12 pool da quattro ...

Beach volley - Mondiali 2019 : sorteggiati i gironi delle coppie azzurre al femminile e al maschile : A meno di un mese dall’inizio dei Campionati del Mondo 2019 di Beach Volley, si è svolto questa mattina ad Amburgo (Germania) il sorteggio della fase a gironi della rassegna iridata. La manifestazione, in programma dal 28 giugno al 7 luglio allo stadio “Am Rothenbaum” di Amburgo, vedrà 48 coppie in gara sia nel torneo femminile che in quello maschile suddivise in 12 pool da quattro squadre ciascuna. Per quanto riguarda l’Italia, ...

CRAI Milano Volley Week/ Nazionale e Beach volley : gli eventi a Milano - 14-23 giugno : CRAI Milano volley Week, la Nazionale maschile e i Campionati di beach volley: gli eventi a Milano, dal 14 al 23 giugno. Azzurri al nuovo Palalido.

Beach volley - si assegnano i titoli italiani a Bibione : i risultati della prima giornata di gare : Sono stati duecento gli atleti scesi in campo nella prima delle due giornate dei Campionati italiani di Beach Volley Si è conclusa nella tarda serata di ieri la prima delle due giornate di gara del Campionato Italiano di Beach Volley per società in corso di svolgimento a Bibione. Quattordici le categorie in gara, per un totale di circa 200 atleti impegnati sui trenta campi splendidamente allestiti sulla spiaggia di Bibione, presso il ...

Beach volley - World Tour 2019 Ostrava. Perusic/Schweiner tra i grandi. Chi ferma Walsh/Jennings? : I soliti noti raggiungono le semifinali del torneo di Ostrava con un inserimento a sorpresa della coppia di casa, Perusic/Schweiner, allenata dall’azzurro Andrea Tomatis, mentre tra le donne quella olandese sembra al momento l’unica scuola europea a riuscire a tenere il passo di brasiliane e statunitensi, sempre più rappresentate dalla splendida quarantenne Kerri Walsh Jennings alla seconda semifinale consecutiva dopo la vittoria di ...

Beach volley - World Tour 2019 Nantong. Zuccarelli/Traballi : altro stop al secondo turno : Un anno fa, proprio su questa sabbia, raggiungevano l’apice della loro breve carriera, oggi Agata Zuccarelli e Gaia Traballi devono rimandare il progetto di risalire la china nelle classifiche internazionali uscendo di scena per la seconda volta consecutiva dopo Aydin, al secondo turno di un torneo 5 Stelle, in questo caso quello di Nantong in Cina. Non è stata una marcia di avvicinamento semplice alla stagione agonistica, quello di ...

Beach volley - World Tour 2019 Ostrava : quante “vittime” eccellenti nei primi turni del torneo ceco : Si fermano in tanti, fra i big, ai primi turni del torneo 4 Stelle di Ostrava in Repubblica Ceca. Le sorprese non mancano soprattutto in campo femminile dove torna prepotente il “brazilian power” con ben quattro coppie negli ottavi, stesso numero delle statunitensi, mentre in campo maschile si potrebbe andare verso la “solita” finale tra i vichinghi Mol/Sorum e Fijalek/Bryl. Tra le donne la coppia più attesa, le padrone ...

Beach volley - World Tour 2019 Nantong. Travolte le cinesi - Zuccarelli/Traballi agli ottavi di finale contro le russe Dabizha/Rudykh : Arriva la prima vittoria per Agata Zuccarelli e Gaia Traballi nel torneo cinese di Nantong e basta il successo 2-0 contro le padrone di casa Chen/Wang nella finale per il terzo posto del girone a regalare alla coppia azzurra la qualificazione agli ottavi di finale del 2 stelle cinese. Un dominio netto quello delle italiane che hanno travolto le rivali nel primo set con un secco 21-7 e hanno subito distanziato le debuttanti padrone di casa (che ...