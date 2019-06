Baseball | European Champions Cup 2019 | Bologna in cima all’Europa! Battuta Amsterdam

oasport

(Di domenica 9 giugno 2019) La Fortitudo UnipolSairitorna Campione d’Europa dopo sei anni. La formazione emiliana ritrova per la sesta volta il trono continentale battendo nella finale diCup la L&D, che esce sconfitta con un sonante 8-0 dallo Stadio Gianni Falchi, pieno in ogni ordine di posti (tremila gli spettatori presenti). La partita, di fatto, non ha storia: l’UnipolSai parte con una grande carica e trova il primo punto con Vaglio, il cui singolo porta a casa base Marval che già si trovava in terza. Le basi tornano a riempirsi, ed è Fuzzi a tirar fuori un doppio verso sinistra che di RBI ne vale due. In più, ci si mette un errore di Draijer a portare il quarto punto alla Fortitudo, realizzato da Grimaudo: il tutto nel secondo inning. Mentre Raul Rivero non concede quasi nulla (sul monte (14 strike out all’interno dei suoi 120 lanci), la corsa di ...

