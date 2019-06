Barty-Vondrousova | Finale femminile Roland Garros 2019 | orario d’inizio e come vederla in

oasport

(Di sabato 8 giugno 2019) Dopo due settimane, si è arrivati al sabato, il tradizionale giorno dedicato alladel. Si troveranno una di fronte all’altra Ashleighe Marketa, entrambe alla loro primaSlam. L’australiana, 23 anni, è figlia di una storia che sembra da romanzo: tra le junior più acclamate nel periodo 2010-2011, da professionista non riesce a sfondare, nel 2014 passa al cricket, poi torna nel 2016 e stavolta riesce a ritornare a quell’alto livello cui aspirava. La ceca, 19 anni ancora per 20 giorni, è tra le maggiori promesse del tennisa livello mondiale, anche se dato questo risultato di promessa non si può più evidentemente parlare. In caso di successosarà numero 2 del mondo, altrimenti numero 3; per quanto riguarda, invece, le posizioni di riferimento sono la 11 e la 16. La...

