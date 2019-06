Aurora Ramazzotti | fan in delirio per la foto al mare | “Uguale a mamma”

caffeinamagazine

(Di sabato 8 giugno 2019)è in vacanza a Mykhonos per trascorrere delle belle giornate al, in compagnia delle amiche. Incantevoli paesaggi epazzesco nelle sue storie Instagram. Proprio questa mattina ha voluto aggiornare probabilmente chi non è alcon lei dicendo: “Ciao amici, tutto bene, sono viva. Sono ala Mykhonos”. «Primo giorno didell’anno, tonalità della pelle: trasparente. Per fare questaho rischiato l’insolazione e sono tornata subito sotto l’ombrellone. Un grazie a @saradanielee per aver sacrificato i suoi piedini sulle rocce per realizzare questa!» Nellasi vedesorridente seduta su uno scoglio con alle sue spalle un panorama mozzafiato di uncristallino. Naturalmente molti suoi fan si sono concentrati su di lei e l’hanno riempita di complimenti. ( dopo la) «Che sei bella, molto molto bella, ...

giuseppefalaga1 : ? VORREI DEDICARE LA CANZONE DI EROS RAMAZZOTTI 'AURORA' AL MIO IMMENSO E INSOSTITUIBILE AMORE ...PURTROPPO X ME È… - GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: Aurora Ramazzotti in vacanza a Mykonos mostra il lato b #AuroraRamazzotti - FitBooty69 : RT @Just4Fun_girls: Aurora Ramazzotti is a cutie ????(2/2) -