August Rush La musica nel cuore film stasera in tv 8 giugno | cast | trama | streaming

(Di sabato 8 giugno 2019)Lanelè ilin tv sabato 82019 in onda prima serata su Rai 2. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVLanelin tv:La regia è di Kirsten Sheridan. Ilè composto da Freddie Highmore, Keri Russell, Jonathan Rhys Meyers, Terrence Howard, William Sadler, Jamia Simone Nash, Alex O’Loughlin, Aaron Staton, Robin Williams, Henry Caplan, Tyler McGuckin, Becki Newton, Leon G. Thomas III.Lanelin tv:Un carismatico chitarrista irlandese (Jonathan Rhys Meyers) e una talentuosa violoncellista (Keri Russell) si incontrano in una magica notte newyorkse. Il destino separerà le loro strade, ma da quel fugace amore nasce il piccolo Evan. Cresciuto in un orfanatrofio ...

