Atletica | show Stefano Sottile | vola a 2 30 | minimo per i Mondiali! Grande ritorno

Atletica - Golden Gala Roma 2019 : tutti i risultati. 8 mondiali stagionali - Norman show sui 200. Tamberi quarto - Tortu sottotono : Il Golden Gala Pietro Mennea non ha deluso le tante attese della vigilia e ha reGalato grande spettacolo ai 40mila spettatori che hanno gremito lo Stadio Olimpico di Roma, la quarta tappa della Diamond League 2019 di Atletica ha offerto delle prestazioni di lusso. C’erano grandi aspettative sugli italiani Filippo Tortu e Gianmarco Tamberi che non sono però riusciti a fare saltare il banco. LA GARA COPERTINA: 200 METRI ...

Atletica - Golden Gala 2019 : Filippo Tortu non brilla all’Olimpico - 20.36 sui 200. Show di Michael Norman (19.70) : Filippo Tortu è tornato a correre sui 200 metri a due anni di distanza dall’ultima volta (Mondiali di Londra 2017), c’era grande attesa sul 20enne che voleva migliorare il suo primato personale ottenuto due anni fa allo Stadio Olimpico di Roma e questa sera il brianzolo cercava di abbattere il suo 20.34 ma la prestazione offerta al Golden Gala non è stata dalle migliori. L’azzurro, che un paio di settimana fa aveva corso 9.97 ...

LIVE Atletica - Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA : inizia lo show all’Olimpico - l’Italia aspetta Tortu e Tamberi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del Golden Gala – Il programma del Golden Gala – Gli italiani in gara – L’analisi gara per gara – Il montepremi 19.30 Intanto nel salto con l’asta femminile l’asticella è ora posta a 4.46 ma Stefanidi, Suhr, Morris, Sidorova e Kiriakopoulou hanno passato. Sonia Malavisi ha superato 4.31 al terzo tentativo e ora si cimenta con ...

Atletica - Filippo Tortu show! Super 9.97 ventoso - una folata gli nega il record italiano : Filippo Tortu semplicemente stellare all’esordio stagionale nei 100 metri all’aperto. Il primatista azzurro della velocità ha conquistato il successo in occasione della Fastweb Cup 2019, prima edizione dell’appuntamento dedicato esclusivamente alla velocità, illuminando la storica pista dello stadio Guidobaldi di Rieti con uno strepitoso 9.97, tempo non omologabile come record italiano a causa del vento a favore di 2.4 m/s ma ...

Atletica - Coppa Europa marcia 2019 : Eleonora Giorgi show - pazzesca vittoria nella 50 km! Record europeo al debutto : Eleonora Giorgi ha firmato una clamorosa impresa, contro tutti i pronostici della vigilia e contro tutti gli scettici: l’azzurra ha vinto la 50 km della Coppa Europa 2019 di marcia! show pazzesco della brianzola che si è scatenata ad Alytus (Lituania) e, al debutto assoluto sulla massima distanza, ha trionfato con l’eccellente tempo di 4h04:48. La 29enne ha deciso soltanto da qualche mese di concentrarsi sulla 50 km dopo alcune ...

Atletica – Azzurri della 4×400 show nella Finale B di Yokohama - staccato il pass per i Mondiali : Atletica, Yokohama: Azzurri 4×400 vincono la Finale B e volano ai Mondiali Continua il momento magico delle staffette azzurre alle Iaaf World Relays in corso a Yokohama. La 4×400 maschile ha infatti conquistato l’accesso ai Mondiali di Doha vincendo la Finale B. Gli Azzurri Daniele Corsa, Michele Tricca, Edoardo Scotti e Davide Re si sono imposti con il tempo di 3’02”87 davanti alla Francia (3’02”99) ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 : Italia show - 4×100 da sballo in finale con 38.29. Terzo tempo in batteria : show magistrale dell’Italia ai Mondiali 2019 di staffette, la 4×100 maschile si esalta e vince la propria batteria a Yokohama (Giappone): il nostro quartetto giganteggia nel Sol Levante, trionfa con un perentorio 38.29, surclassa la Francia e stacca il pass per l’atto conclusivo di domani dove si potrà anche cercare di lottare per il podio. Gli azzurri, grazie al risultato odierno, ottengono anche una comoda qualificazione ai ...