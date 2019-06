Atalanta | cittadinanza onoraria per Gian Piero Gasperini

calcioweb.eu

(Di sabato 8 giugno 2019) Un traguardo storico, una grande impresa. E’ quanto è riuscita a compiere quest’anno l’, che ha centrato una clamorosa qualificazione in Champions League e ha sfiorato la vittoria della Coppa Italia dopo la sconfitta in finale contro la Lazio. Protagonista di questa stagione è sicuramente il tecnico,, che ha deciso di proseguire la sua avventura alla guida dei nerazzurri rinnovando il contratto nonostante qualche corteggiamento. Il sindaco della città di Bergamo, Giorgio Gori, ha così chiesto laper l’allenatore degli orobici, annunciando l’iter per l’onorificenza civica con un’informativa alla prima riunione della Giunta comunale del nuovo mandato amministrativo. Nel documento presentato e approvato, che adesso deve passare in Consiglio comunale, Gori ha motivato la proposta per ...

