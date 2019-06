Astronomia | il satellite Tess individua stelle rare | si muovono a tempo

meteoweb.eu

(Di sabato 8 giugno 2019) Sie sono piuttosto, ma non sono sfuggite allo sguardo indagatore di(Transiting Exoplanet Survey), il‘targato’ Nasa che va a caccia di esopianeti: sono un piccolo gruppo di, classificate dagli astronomi come ‘roAp’, ovverodi tipo Ap che presentano una rapida oscillazione (rapidly oscillating Ap). Con la sigla Ap si indicano astri di classe A che hanno una particolare composizione chimica. La ‘famigliola’ – spiega Global Science – è statata da un gruppo internazionale di astronomi, coordinato dall’Istituto di Astrofisica e Scienze dello Spazio di Lisbona, intento ad analizzare i dati raccolti danel primo e nel secondo settore di osservazione. Le roAp (cinque in tutto) sono state scovate in un sottoinsieme di cinquemilasu trentaduemila scrutate dale sono contraddistinte da ...

rnitsch : RT @AstroPratica: La #Luna del mese! Una sezione con articoli contenenti gli orari di #alba e #tramonto del nostro satellite per tutto il m… - AstroPratica : La #Luna del mese! Una sezione con articoli contenenti gli orari di #alba e #tramonto del nostro satellite per tutt… - simonfisher68 : RT @AstroPratica: La #Luna del mese! Una sezione con articoli contenenti gli orari di #alba e #tramonto del nostro satellite per tutto il m… -