Ashley Tisdale nel cast della comedy CBS | Carol’s Second Act con Patricia Heaton

(Di sabato 8 giugno 2019) Notizie serie tv:neldi Carol’sAct, interpreterà la figlia del personaggio dientra nelnuovadi CBS, Carol’sAct, condi The Middle. La serie andrà in onda il prossimo autunno al giovedì ed è creata da Emily Halpern e Sarah Haskins, prodotta da Aaron Kaplan per CBS TV Studios.andrà a sostituire Bonnie Dennison che nel pilot ha interpretato Jenny, la figlia di Carol. Jenny è una rappresentante per le aziende farmaceutiche che tra gli altri, copre l’ospedale in cui Carol sta facendo il tirocinio. Jenny ama sua madre e cerca di appoggiarla sempre. Il personaggio di Jenny è stato introdotto nel finale del pilot, quindi la produzione non dovrà girare nuovamente tante scene. Scritta da Halpern e Hasking, Carol’sAct racconta di Carol Chambers ...

