Ascolti tv | l’Auditel incorona Pippo Baudo

(Di sabato 8 giugno 2019) L’omaggio di Rai1 aper i suoi 83 anni di età e 60 di televisione non ha rivali in prima serata: lo show Buon compleanno…, con tanti ospiti e artisti italiani, ha sfiorato il 23% per cento di share (22,9%) con 4 milioni 201mila spettatori. Primato anche sui social: con oltre 91mila interazioni, #BuonCompleannoè stato il programma tv più commentato dell’intera giornata. Da sottolineare, l’effettoanche in access prime time: la presentazione dello speciale, sempre su Rai1, è stata vista da 3 milioni 591mila spettatori, pari al 18% di share. Oltre, il resto del prime time In evidenza nella fascia vi sono poi il film Atomica Bionda che su Canale 5 è stato visto da 1 milione 400mila spettatori con il 7,6% di share, e il film Il Cosmo sul Comò che su Italia1 ha avuto 1 milione 272mila spettatori con il 6,4% di share. Su Rai2 bene il ...

