Argentina show contro Nicaragua | doppiette per Messi e Lautaro Martinez | Dybala in campo

(Di sabato 8 giugno 2019) L’Albiceleste non lascia s, asfaltandola con cinque reti. Facile successo anche per l’Uruguay, che si impone su Panama L’di Leosi impone facilmente sulin amichevole per 5-1, in preparazione alla 46ª edizione della Coppa America che si terrà dal 14 giugno al 7 luglio in Brasile. AFP/LaPresse All’Estadio del Bicentenario di San Juan, l’Albiceleste del ct Scaloni travolge i malcapitati avversari grazie alledi, arrivate entrambe nella prima frazione di gioco. Nella ripresa, Pauloprende il posto della Pulce senza però riuscire a trovare la via della rete, al contrario dell’ex bianconero Pereyra che fissa il momentaneo 5-0. Nel recupero, su rigore, il gol della bandiera di Barrera per il. Successo facile anche per l’Uruguay che, all’Estadio ...

