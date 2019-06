Ambiente | stop alla plastica monouso | “a rischio 4mila posti lavoro”

meteoweb.eu

(Di sabato 8 giugno 2019) L’Unione Europea ha messo al bando dal 2021 gli oggetti in, dalle posate alle cannucce usa e getta, ma la “riconversione non si fa da mattina a sera” e in Italia solo per la parte“ci sonoaddetti, e quindidi lavoro. E’ una cosa che ci preoccupa, ci preoccupa molto“. Il plastic free e la direttiva approvata dal Parlamento europeo irrompono all’assemblea della Federazione Gomma, a Milano, e il suo presidente, Giorgio Quagliolo, esprime dubbi sulla capacità dell’industria di riconvertirsi nell’orizzonte di tempo dato dall’Europa, cioè due anni. “Tutto -dice ai giornalisti al termine dell’assise- si può fare, ma se vogliamo preservare idi lavoro bisogna dare un orizzonte temporale che dia tempo all’industria di adattarsi alle novità” e quello ...

PE_Italia : ??L’UE è l’istituzione più ambientalista al mondo. 8 leggi ambientali su 10 arrivano da direttive UE: dallo stop all… - OresteCaroppo : A QUESTO PUNTO SIA STOP ALLA PRODUZIONE DI PANE PER SALVARE L'AMBIENTE! Nella lievitazione si emette CO2, come per… - davidexmazzola : RT @cambialaterra: #pesticidi Un fungicida “pericoloso per l’uomo e l’ambiente”: l’agenzia francese per la sicurezza alimentare ha ritirato… -