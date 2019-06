Alimenti | con l’agricoltura eubiotica recuperate le specialità dell’Agro Nolano

Alimenti - NAS : operazione ‘oro giallo’ contro l’olio extravergine contraffatto : Una vasta operazione denominata ”Oro Giallo” ha portato all’esecuzione di numerose misure cautelari restrittive e di sequestri probatori, con l’impiego di oltre 250 militari del Gruppo Carabinieri per la Tutela della Salute di Napoli, di unità dell’Arma territoriale e la collaborazione di personale di polizie straniere. L’operazione, condotta dal Nas di Foggi a e coordinata dalla Procura della Repubblica della ...

Alimenti con vitamina A : Alimenti con vitamina A: cos’è, benefici per l’organismo e dosi consigliate. Cosa succede in caso di carenza e quali sono gli Alimenti che contengono un maggiore apporto di vitamina A. (altro…) The post Alimenti con vitamina A appeared first on Idee Green.

Alimenti : volano i consumi di frutta e verdura - record nel 2018 : I consumi di frutta e verdura degli italiani sono aumentati di quasi un miliardo di chili nell’ultimo decennio facendo registrare nel 2018 il record del periodo per un quantitativo complessivo nel carrello di 8,7 miliardi di chili. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti presentata in occasione dell’inaugurazione del Macfrut il Fruit & Veg Professional Show di Rimini con il presidente nazionale della Coldiretti Ettore Prandini ...

Elementi e Alimenti con un possibile effetto positivo nella sclerosi multipla : Vitamina D In numerosi studi epidemiologici, a basse concentrazioni nel sangue di vitamina D si è associato un maggior rischio di sviluppare la sclerosi multipla. Altre ricerche hanno dimostrato che le persone con geni che si associano a bassi livelli di vitamina D hanno un maggior rischio di sviluppare la malattia, rispetto a chi non li ha. Inoltre, negli studi eseguiti in soggetti nei quali la sclerosi multipla era già presente, basse ...

Elementi e Alimenti con un possibile effetto negativo nella sclerosi multipla : Parallelamente alle proposte di integrazione dell’alimentazione con Elementi dietetici a possibile effetto positivo, si sono succedute negli anni, quelle di diete mirate a limitare o a escludere cibi o componenti a possibile effetto negativo. Una delle diete più datate è quella detta di Swank, dal nome del medico che la propose, alla quale è succeduta, in tempi più recenti, quella di Kousmine. Ambedue sono caratterizzate da una drastica ...

Alimenti con vitamina E : Alimenti con vitamina E: benefici per l’organismo. Quali sono gli Alimenti con maggior apporto. Dosi consigliati giornaliere e cosa succede in caso di carenza di vitamina E. (altro…) The post Alimenti con vitamina E appeared first on Idee Green.

XSpectra : la tecnologia italiana che garantirà controlli avanzatissimi sulla sicurezza degli Alimenti : sicurezza, questo è l’obbiettivo che si prefigge la nuova tecnologia denominata XSpectra messa a punto dall’innovativa impresa milanese Xnext. L’azienda che ha ottenuto dalla Commissione UE un finanziamento di un progetto da 3,3 milioni di euro, due 2,3 milioni dei quali sostenuti da Consiglio Europeo per l’innovazione. Queste risorse supporteranno lo sviluppo di XSpectra, la tecnologia in grado di rilevare le ...

L’anafilassi da allergia agli Alimenti è gestita secondo le Linee Guida : Un gruppo di esperti statunitensi e canadesi ha descritto i cambiamenti introdotti nei Pronto Soccorso per ottimizzare la gestione delL’anafilassi. È stata rilevata una discreta aderenza alle raccomandazioni delle Linee Guida con ulteriori margini di miglioramenti. Clark e colleghi sono partiti dalla considerazione che, negli ultimi anni, è aumentata di molto la consapevolezza dei rischi associati all’allergia agli alimenti e, in particolare, ...

Così l'intelligenza artificiale riconoscerà le sostanze tossiche nei contenitori per Alimenti : l'intelligenza artificiale è un prezioso strumento anche per le ricerche sulla tossicità delle sostanze, i cui effetti sull'organismo non sono facili da capire e possono anche costituire una minaccia ...

Alimenti - Coldiretti : è necessario “scongiurare l’aumento Iva su beni di prima necessità” : “Con 2,7 milioni di persone che in Italia sono stati addirittura costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare, è necessario scongiurare l’aumento Iva su beni di prima necessità come gli alimentari“: è quanto chiede il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini in riferimento al dibattito in corso sull’ipotesi di far salire l’Iva. “l’aumento dell’imposta rischia di riguardare – secondo la Coldiretti – anche ...

Tumori e dieta : scoperti Alimenti che riducono il rischio di cancro alla vescica : Un consumo elevato di determinati cibi, di origine vegetale, riduce il rischio di sviluppare il cancro alla vescica: la prima conferma arriva da uno studio dell’Istituto nazionale Tumori di Milano (Int), appena pubblicato su ‘Cancer, Causes & Control’. Un regime alimentare che prevede latte e zuppe a base di soia, spinaci e bietole, fagioli e tè (contengono flavonoidi antiossidanti) potrebbe infatti avere un effetto ...

Con il reddito di cittadinanza pagherò gli Alimenti a mio figlio! : Ad Alessandria un uomo attende proprio quei soldi per pagare gli alimenti al figlio. In poco meno di un decennio non ha versato la cifra stabilita dal giudice sostenendo di non avere i soldi perché disoccupato da quando la ditta per cui lavorava aveva chiuso i battenti, scrive la Stampa. La madre del ragazzo lo ha portato in tribunale, perché in passato era stato stabilito un assegno di mantenimento di 170 euro mensili, mai ...