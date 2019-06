Alessandro Roja e Alessandra Mastronardi sul set notturno a Reggiolo | continuano le

spettacoloitaliano

(Di sabato 8 giugno 2019) Ultimi ciak per "Si Muore Solo da Vivi" Vanno avanti le riprese di “Si Muore Solo da Vivi” il nuovo film di Alberto Rizzi prodotto da K+Srl. È stato rilasciato il logo ufficiale del film. Dopo aver girato in svariate località romagnole come Montecchio Emilia, Gonzaga e Borrello, il set si è spostato da qualche giorno aper i ciak in notturna. Avvistati ieri sera/notte, i due protagonistiRoia enelle vie della cittadina. Nel cast troviamo anche Francesco Pannofino, Neri Marcorè, Paolo Cioni, Emanuele ...

