liberoquotidiano

(Di sabato 8 giugno 2019) Milano, 8 giu. (AdnKronos Salute) -che invitano i cittadini a difendersipresunti errori, finendo per alimentare un fenomeno che vede oggi 300 mila cause pendenti nei tribunali italiani, con oltre 35 mila nuove azioni legali l'anno (35.600) e costi annuali per lo Stato vici

TV7Benevento : Acoi: 'Basta spot contro medici'... -