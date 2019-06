Accusa di stupro | dai medici assist a Neymar | Nessun segno di violenza

Caso Neymar - la modella Accusa "Rubato il video dello stupro" : La modella Najila Trindad che ha accusato di stupro l'attaccante brasiliano del Psg Neymar è svenuta davanti al giudice. Il video di sette minuti... Segui su affaritaliani.it

La polizia ha interrogato Neymar per le foto della donna che lo Accusa di stupro : La stella del PSG e della nazionale brasiliana, Neymar, è stato interrogato dalla polizia brasiliana di Rio de Janeiro per aver divulgato sui social immagini intime di Najila Trindade Mendes de Souza, la giovane modella che lo ha accusato di stupro. Il calciatore si e' presentato in carrozzella dopo essersi infortunato alla caviglia due giorni fa nell'amichevole del Brasile con il Qatar. Uscendo dal commissariato, il calciatore si ...

Neymar Accusato di stupro - l’esame medico-legale sconfessa la donna : nessuna lesione nell’area genitale : L’esame medico-legale effettuato dall’accusatrice di Neymar non ha evidenziato lesioni nell’area genitale, al contrario di quanto emerso da quello svolto sei giorni dopo il presunto stupro E’ arrivata una notizia positiva per Neymar Jr nel caso che lo vede coinvolto per stupro in Brasile, l’esame medico-legale a cui è stata sottoposta la donna che lo accusa non ha evidenziato lesioni nell’area ...

Neymar ha rilasciato una dichiarazione alla polizia di Rio de Janeiro sulla sua Accusa di stupro : Il calciatore brasiliano Neymar, uno degli atleti più famosi e pagati al mondo che è stato accusato di stupro da una donna brasiliana, ha rilasciato una dichiarazione alla polizia di Rio de Janeiro, presentandosi in una caserma di polizia della

Neymar Accusato di stupro – La presunta vittima minacciata di morte : il mistero si infittisce : Najila Trindade Mendes, la presunta vittima di stupro perpetrato da Neymar ai suoi danni, ha preferito non andare a testimoniare dopo aver ricevuto minacce di morte Il caso Neymar continua a tenere banco in Brasile. Il calciatore, accusato di stupro da una donna, ha pubblicato su Instagram conversazioni e foto intime con la presunta vittima, svelando la sua apparente innocenza. L’aver postato sui social tali foto, anche abbastanza spinte, ...

Neymar Accusato di stupro - la De Souza diffonde un video : "Ecco la prova" : Il caso per Neymar si complica: la donna che lo ha accusato di stupro, Najila Trinidade Mendes de Souza, ha raccontato la sua versione dei fatti in un'intervista trasmessa dalla tv brasiliana. La ragazza ha raccontato cosa sarebbe accaduto nel corso dell'incontro a Parigi. Ma non solo: sui social è

La modella Accusa di nuovo Neymar di stupro : “Mi ha girato…”. Poi spunta video : La modella che accusa Neymar di stupro ha rilasciato un'intervista esclusiva alla tv brasiliana Sbt (Sistema Brasileiro de Televisao), in cui racconta nei dettagli quanto avvenuto con il campione del Paris Saint Germain (Psg). "Chiedo giustizia, mi ha fatto molto male, sono traumatizzata per questo oggi, voglio che paghi per quello che ha fatto". Najila Trindade Mendes de Souza si è definita “una persona ordinaria che lavora, studia, una ...

La modella che Accusa Neymar di stupro ha diffuso un video in cui lo schiaffeggia in camera da letto : Emergono nuovi dettagli sul caso Neymar. Najila Trindade Mendes, la modella che accusa il brasiliano di stupro e aggressione, ha parlato ad una tv brasiliana, la Sbt, della faccenda. Inoltre “Record Tv”, un’altra emittente televisiva brasiliana, ha reso pubblico un video che riprende i due in una stanza di albergo il giorno dopo la presunta aggressione. Nel video la modella colpisce il giocatore del Psg.“Sai perché ...

Neymar Accusato di stupro - spunta il video di un secondo incontro. In albergo le accuse urlate dalla modella : “E’ stata un’aggressione e uno stupro”, ha dichiarato Najila Trindade Mendes de Souza, la giovane modella che accusa il campione brasiliano Neymar di averla stuprata. La giovane, che si è definita una modella, ha spiegato che voleva avere una relazione con la stella del Psg. Ma Neymar l’ha picchiata e violentata quando si sono incontrati a Parigi. “Era mia intenzione avere un rapporto sessuale con lui”, ha ...

Neymar Accusato di stupro - spunta un clamoroso VIDEO inedito : le immagini prima del ‘fattaccio’ : In rete è spuntato un VIDEO che riprende Neymar e la sua accusatrice nella camera da letto dell’hotel di Parigi, dove si sarebbe consumato il presunto stupro La situazione venutasi a creare intorno a Neymar continua a destare scalpore, la denuncia di stupro presentata nei suoi confronti da una modella brasiliana ha sconvolto la tranquillità del giocatore verdeoro, costretto anche a saltare la Coppa America per infortunio. A rendere ...

Caso Neymar – Najila Trindade Mendes de Souza : ecco chi è la donna che Accusa il calciatore di stupro [GALLERY] : Najila Trindade Mendes de Souza: è una modella la donna che accusa Neymar di stupro Finalmente Najila ci ha messo la faccia: è questo il nome della donna che ha accusato Neymar di stupro. Dopo tanto mistero e la presunta scomparsa della ragazza, che non si è presentata a ben tre convocazioni della polizia, l’accusatrice ha raccontato tutto davanti alle telecamere della Sbt, la seconda rete televisiva più importante del ...

Il caso Ronaldo non è chiuso. L'Accusa di stupro di Mayorga è stata presentata alla corte federale : L’accusa di stupro mossa a Cristiano Ronaldo dall’ex modella statunitense Katheryn Mayorga resta in piedi. I legali della donna l’hanno ritirata dal tribunale del Nevada, ma hanno deciso di presentarla al Tribunale federale degli Stati Uniti. Un colpo di scena in una giornata in cui dagli Usa sono rimbalzate notizie contrastanti.La decisione di spostare la denuncia al Tribunale federale sarebbe stata dettata, secondo la ...