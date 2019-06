Accordo Usa-Messico | Trump sospende i dazi Guardia nazionale lungo il confine

Usa-Messico - Accordo in extremis. E Trump ritira la decisione sui dazi : New York - Pace, o almeno tregua, fatta tra Stati Uniti e Messico. E scongiurata in extremis l'entrata in vigore di dazi su centinaia di miliardi di dollari di beni che avrebbero messo...

Usa : Accordo con Messico significativo : 8.10 Il segretario del Tesoro americano,Steven Mnuchin, ha definito l'accordo con il Messico "molto significativo con un risultato molto importante". Parlando ai giornalisti a margine dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20, Mnuchin ha dichiarato: "Non potremmo essere più soddisfatti dell'accordo raggiunto, è molto significativo e apprezziamo molto gli impegni presi dal Messico per aiutarci contro i gravi ...

Dazi - Usa firma Accordo col Messico : 3.07 Il presidente Donald Trump, appena tornato dal suo viaggio in Europa, incassa l'impegno del Messico a fermare l'immigrazione clandestina verso gli Usa. Trump ha annunciato su Twitter che gli Stati Uniti hanno firmato un accordo con il Messico che sospende a tempo indefinito l'entrata in vigore dei Dazi, prevista per lunedì, in cambio di "forti misure per fermare il flusso migratorio attraverso il Messico e verso il nostro confine ...

Primo passo Huawei per soluzione ban USA? Disponibile all’Accordo : Il ban USA imposto a Huawei continua ancora a tenere banco, questa volta nei termini di una possibile riconciliazione attraverso la sottoscrizione, da parte del colosso cinese, di un accordo anti-spionaggio. Come riportato da 'Huawei Central', il produttore si sarebbe fatto avanti, accettando di firmare il documento. L'indiscrezione sarebbe arrivata da un alto dirigente aziendale, che lo scorso martedì avrebbe confermato le intenzioni della ...

Huawei è pronta a firmare un Accordo di non spionaggio con gli USA : Liang Hua, attuale presidente di Huawei, afferma di essere pronto a siglare un accordo di "non spionaggio" con gli USA, s edovesse rendersi necessario. L'articolo Huawei è pronta a firmare un accordo di non spionaggio con gli USA proviene da TuttoAndroid.

Cristiano Ronaldo - Bloomberg : “Kathryn Mayorga ritira l’accusa di stupro”. I legali non dicono se c’è Accordo economico : Kathryn Mayorga, la modella americana che aveva accusato Cristiano Ronaldo di averla stuprata dopo una serata in una discoteca di Las Vegas, nel 2009, ha ritirato le accuse nei confronti dell’attaccante della Juventus, secondo quanto riportato da Bloomberg. I legali però non hanno indicato se c’è stato un accordo tra le parti. FQ Magazine Cristiano Ronaldo, accusato ...

Commercio - perché l’Accordo Usa-Uk conviene soltanto a Trump : Praticamente impossibile da realizzare se non in caso di uscita del Regno Unito dal mercato unico della Ue, un trattato di libero scambio tra Londra e Washington genererebbe vantaggi inferiori ai costi della hard Brexit...

Accordo a Ragusa tra Avis ed Uici : L’Avis di Ragusa ha donato un defibrillatore alla Sezione Uici di Ragusa, sancita intesa tra le due associazioni. In autunno una giornata Avis-Uici

Harvey Weinstein ha raggiunto un Accordo provvisorio da 44 milioni di dollari per risarcire alcune delle sue accusatrici - scrive il Wall Street Journal : Harvey Weinstein ha raggiunto un accordo provvisorio per risarcire, pagando 44 milioni di dollari, le donne che lo hanno accusato di averle molestate e altre persone che lo hanno accusato, scrivono il Wall Street Journal e Associeted Press. Si tratta però di un accordo ancora provvisorio

Upfront 2019 : The CW non rinnova l’Accordo con Netflix (USA) - ecco le conseguenze : Upfront 2019: The CW ha deciso di non rinnovare l’accordo con Netflix (USA), le nuove serie Batwoman, Nancy Drew e Katy Keene verranno vendute singolarmente. In attesa dell’evento degli Upfront The CW, che il canale terrà nella giornata di oggi, arrivano prime notizie. Il canale, infatti, avrebbe deciso di non rinnovare l’accordo pluriennale che il canale ha sottoscritto nel 2016 con Netflix (USA). Qui trovi tutte le notizie ...

Medio Oriente - l"'Accordo del secolo" made Usa nasce il 10 giugno : The Donald non molla, nonostante il rifiuto palestinese e l’ostracismo della destra ultranazionalista israeliana che il primo ministro Benjamin Netanyahu deve comunque imbarcare per avere la maggioranza necessaria a varare il suo nuovo governo. L’amministrazione Usa renderà noto il Piano di pace di Donald Trump per il conflitto tra palestinesi e israeliani dal 10 giugno in poi, dopo la festa ebraica di “Shavuot”. ...

Dazi - un Accordo Usa-Cina non ci sarà mai. E Trump sta tirando troppo la corda : La politica protezionista americana condotta a colpi di tweet è surreale al punto che ormai nessuno sa bene cosa ci sia dietro, insomma un’analisi corretta della strategia Trumpista di lungo termine è impossibile. Ma prevedere le conseguenze di una guerra tariffaria tra due superpotenze economiche, quello sì che è possibile, e per farlo bisogna fare un piccolo passo indietro. La rivoluzione politica di Donald Trump poggia sul ritorno di ...

Dazi - tra Usa e Cina nessun Accordo ma i negoziati continueranno : «Non c'è assolutamente fretta di arrivare a un accordo. I Dazi li abbiamo alzati e arriveranno più soldi nelle casse del Tesoro». Il presidente Donald Trump poche ore dopo l'entrata in vigore dell'aumento dei Dazi contro la Cina ha twittato la linea, che è quella di continuare a trattare fino a quando non si arriverà a un'intesa che sia buona per gli Stati Uniti...

Usa-Cina : Trump aumenta dazi al 25% - Accordo commerciale lontano : Usa-Cina: Trump aumenta dazi al 25%, accordo commerciale lontano Il presidente americano Donald Trump ha dato il via libera all’imposizione di nuove tariffe sui beni importati dalla Cina. Infatti, da oggi venerdì 10 maggio 2019 importazioni per un valore di circa 200 miliardi di dollari saranno sottoposte a dazi del 25%, rispetto all’attuale 10%. Le tariffe riguardano elettronica, abbigliamento, giocattoli, prodotti chimici. Dal ...