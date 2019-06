Accadde oggi | nel 632 muore Maometto | la storia del profeta che lasciò nove vedove e una

Accadde oggi - 8 giugno 1990 inizia il Mondiale in Italia : un’estate di notti magiche : Torna il nostro classico appuntamento con la rubrica “Accadde oggi“. Parliamo dell’8 giugno 1990, data d’inizio del Mondiale in Italia. La rassegna iridata prese il via sulle notte della canzone “notti magiche” di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, inno che accompagnerà gli azzurri nel corso del torneo. L’Italia arrivava dalla deludente eliminazione negli ottavi di finale del Mondiale messicano del ...

Accadde oggi : il 7 giugno 1984 un ictus colpiva Enrico Berlinguer - durante l’ultimo comizio [VIDEO] : Il 7 giugno 1984, Enrico Berlinguer, segretario del Pci, durante un comizio a Padova, viene colpito da un ictus cerebrale che lo porta alla morte l’11 giugno. Il Presidente della Repubblica Pertini mise a disposizione l’aereo presidenziale per il trasporto della salma, dichiarando: “Lo porto via come un amico fraterno, come un figlio, come un compagno di lotta”. Alla cerimonia funebre in piazza San Giovanni in Laterano, a Roma, ...

Accadde oggi : il 6 giugno 1971 il primo aggancio spaziale : Il 6 giugno 1971 venne effettuato il lancio della navicella spaziale russa Sojuz 11, che portò tre cosmonauti verso la stazione spaziale sovietica Saljut 1. Per la prima volta nella storia venne eseguita con successo una manovra di aggancio permanente ad una stazione spaziale. Per tre settimane l’equipaggio della Sojuz 11 visse a bordo della stazione per operazioni di collaudo ed esperimenti di carattere scientifico. Purtroppo il viaggio ...

Accadde oggi - 5 giugno 1927 : la prima Calciopoli e il caso Allemandi-Nani : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “Accadde oggi“. Quando si sente parlare di Calciopoli tutti pensiamo al 2006 e a quell’estate che stravolse il mondo del calcio italiano. Ma molti non sanno che ci fu una poco nota prima Calciopoli il 5 giugno 1927. Al centro di quello scandalo ci fu la presunta combine messa in atto da Guido Nani (dirigente del Torino) e Luigi Allemandi, terzino sinistro della ...

Accadde oggi : nel 1944 gli alleati liberano Roma dai tedeschi : Il 4 giugno 1944 l’esercito alleato entrò a Roma per liberare la capitale dall’esercito nazista. Da poco era stata portata a termine la conquista di Cassino e l’ultimo attacco dalla testa di ponte di Anzio da parte degli americani. Il comandante tedesco feldmaresciallo Kesselring decise di ripiegare le sue forze in campo sulla linea gotica, abbandonando Roma, proclamata città aperta, ma utilizzata comunque dai tedeschi come sede di comandi e di ...

Accadde oggi - 4 giugno 1961 : “Clamoroso al Cibali!” - il Catania batte l’Inter : Una frase storica, a circa 60 anni rimasta fresca nella memoria di tifosi e appassionati di calcio, anche perché tramandata nel corso degli anni. “Clamoroso al Cibali!“, la celebre frase di Sandro Ciotti è protagonista della rubrica di CalcioWeb “Accadde oggi” odierna. Era il 4 giugno 1961, l’ultima di campionato. L’Inter, che doveva tuttavia recuperare la sfida contro la Juventus capolista, era ospite ...

Accadde oggi 3 giugno 1997 - l’assurda punizione di Roberto Carlos contro la Francia [VIDEO] : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “Accadde oggi“. Protagonista di oggi è Roberto Carlos o meglio la sua punizione più famosa contro la Francia. Quel 3 giugno del 1997 si giocava Francia-Brasile, partita valida per un torneo amichevole in preparazione dei Mondiali dell’anno successivo. Al 22′ punizione per il Brasile dai 35 metri. Roberto Carlos sistema con cura il pallone, prende una lunghissima ...

Accadde oggi 2 giugno 1963 - l’Atalanta vince una storica Coppa Italia : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “Accadde oggi“. Giornata storica per l’Atalanta che il 2 giugno di 56 anni fa conquistò la Coppa Italia, unico trofeo vinto dagli orobici nella loro storia. Il 2 giugno del 1963, l’Atalanta affrontava il Torino a San Siro. Fu un trionfo della Dea con un 3-1 a cui presero parte ben 7 calciatori nativi di Bergamo. La partita fu decisa da una tripletta di Domenghini ...

Accadde oggi : nel 2009 il volo AF 447 Rio-Parigi sprofondò nell’Atlantico con 228 persone a bordo - è ancora mistero : Sono passati 10 anni dal primo giugno 2009, quando il volo AF 447 Rio-Parigi sprofondò nell’Atlantico uccidendo 228 persone, tra cui nove italiani. E nonostante il tempo trascorso un alone di mistero rimane avvolto intorno a quell’incidente. Lo schianto avvenne a metà strada tra America e Africa, in mare, è già da subito il disastro del volo Air France 447 si annunciò come un rompicapo per i tecnici incaricati di ricostruirne le ...

Accadde oggi - 31 maggio 2009 : si ritirano Maldini e Nedved : Torna il nostro classico appuntamento con la rubrica “Accadde oggi“. Andiamo indietro con la memoria al 31 maggio del 2009, giornata in cui si ritirarono due campioni: Paolo Maldini e Pavel Nedved. Venticinque anni legati ai colori rossoneri durante i quali Maldini vinse 26 trofei. Un addio al veleno quello del capitano del Milan che lasciò San Siro, una settimana prima, tra i cori di contestazione dei tifosi. Ma quel 31 maggio ...

Accadde oggi : il 30 maggio 1431 Giovanna d’Arco muore bruciata sul rogo : Giovanna d’Arco, 13enne, assorta in preghiera, ode voci misteriose che la invitano a liberare la Francia dagli Inglesi: 4 anni dopo il governatore della provincia la fa accompagnare a Chinon dal Delfino, che si convince che la fanciulla sia inviata da Dio e le affida il comando delle truppe che assediavano Orleans e in poco tempo quasi tutto il territorio francese è riconquistato. Il Delfino viene incoronato re di Francia, ma, geloso della ...

Accadde oggi - 25 anni dalla morte di Di Bartolemei : capitano del secondo scudetto della Roma : Continua il nostro appuntamento con la Rubrica ‘Accadde oggi’, ricorre il 25esimo anniversario della tragica morte di Agostino Di Bartolomei, il capitano del secondo scudetto della Roma. Sono passati 25 anni da quella mattina di Castellabate, nel salernitano, quando l’ex calciatore si sparò al petto con la sua pistola, una Smith & Wesson calibro 38, una tragedia che sconvolse tutto i mondo del calcio, 10 anni dopo la ...

Accadde oggi : 29 Maggio 1919 - da un’eclissi la prima conferma alla Relatività : Il 29 Maggio 1919 un’eclissi ha consentito all’astrofisico britannico sir Arthur Eddington di scattare alcune foto che successivamente hanno permesso di dimostrare per la prima volta che i raggi di luce si curvano in presenza di una massa come quella solare: è la prima conferma sperimentale della Relatività Generale. La Teoria di Einstein aveva previsto che le masse imprimessero una curvatura nello spazio circostante. Questa ...

Accadde oggi - nel 1985 la strage dell’Heysel : fatti e immagini di una delle pagine più terribili del calcio [GALLERY] : “E’ un pensiero indelebile, che ci accompagna tutto l’anno, ma che oggi, 29 maggio, si amplifica ancora di più. A 34 anni di distanza da una delle più orribili tragedie che abbiano mai colpito il mondo dello sport, la Juventus si stringe fortemente attorno alle famiglie delle 39 vittime innocenti di una follia senza spiegazioni“. La società bianconera ricorda sul proprio sito web la tragedia dell’HEYSEL. “In ...