Abbiamo aperto vie nuove Ma non è ancora possibile intervenire su tutti i

ilgiornale

(Di sabato 8 giugno 2019) Maria Sorbi Il chirurgo: «È come se avessimo illuminato una stanza spostando una lampadina. Rischi: zero» Bruno Battiston risponde al telefono con tono basito. Non si capacita di così tanto interesse per il suo intervento. Lui, direttore medico di microchirurgia e chirurgia della mano al Cto della Città della salute di Torino, non ha fatto in tempo a levare il camice che si trova di colpo a rispondere alle domande dei giornalisti. E, si capisce, si sente più a suo agio con il mano il bisturi anzichè il microfono. Dottor Battiston, solo noi vediamo dell'incredibile in questa storia? «Guardi, ho fatto interventi ben più difficili. Tecnicamente apriamo una nuova strada ma è stata un'operazione meno straordinaria di altre. É molto più complicato reimpiantare un arto e ci vuole anche molto più tempo». Però il suo paziente, partito da un'invalidità al 100%, in futuro potrà ...

AndreaRan97 : @momo79top @zorrobw È così, ha aperto l'account proprio per lucrare sulla notizia di guardiola. Come fate a non arr… - AntonioDvx : RT @SaruZz84: @AntonioDvx Ecco le attività POST PREGHIERA del venerdì nelle piazze cittadine in ARABIA SAUDITA...le preghiere del venerdì a… - SaruZz84 : @AntonioDvx Ecco le attività POST PREGHIERA del venerdì nelle piazze cittadine in ARABIA SAUDITA...le preghiere del… -