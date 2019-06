A Matera gli Stati generali della chirurgia italiana

I bersaglieri salutano Matera. Mattarella : "Presenti nei momenti più significativi" : Nella Capitale europea della cultura anche il tradizionale 'passaggio della stecca' fra le città di Matera e Roma: l'anno prossimo il raduno nazionale si terrà nella capitale

Figlia getta un vecchio Materasso per fare una bella sorpresa alla madre ma dentro c’era un milione di dollari : Stavolta, sotto i riflettori dei media non è presente alcuna persona, ma un oggetto particolare, sebbene anche molto comune. Un oggetto che permette di riposare quando si va a dormire: un materasso. Per chiunque si stia chiedendo come risulti possibile che un materasso abbia scatenato, la risposta è semplice: si tratta di un materasso che conteneva un milione di dollari. La faccenda era stata pubblicata tramite il quotidiano “Yedioth ...

Matera - vietato lanciare coriandoli sugli sposi : “Deturpano il decoro urbano” : “Concorrono a deturpare il decoro urbano delle pubbliche vie“. Con questa motivazione il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, ha deciso di vietare l’utilizzo di “coriandoli variopinti o altro materiale similare” ai matrimoni. L’ordinanza parla chiaro: al termine dei matrimoni, religiosi o civili che siano, sarà vietato festeggiare gli sposi lanciando verso di loro qualsiasi tipo di coriandolo. Per i ...

La stilista Paola Buttiglione vestirà Mariagrazia Cucinotta a Matera : La stilista Paola Buttiglione scelta dal Festival Verghiano vestirà Mariagrazia Cucinotta. La stilista pugliese,originaria di Ginosa,ma di Matera

Il Volo a Matera e Palermo - biglietti in prevendita per i nuovi concerti : Il Volo a Matera e Palermo per due appuntamenti a giugno e a luglio. Due nuovi concerti si aggiungono al tour estivo del trio pop-lirico che quest'anno festeggia i suoi primi 10 anni di carriera, tanti sono quelli trascorsi dalla prima apparizione TV a Ti lascio una canzone. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno portato la loro musica all'estero prima di un "riposizionamento" in Italia. Il trionfo a Sanremo con Grande Amore ...