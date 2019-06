5 libri per capire il lato oscuro della rete

Audm permette di ascoltare le notizie di varie fonti lette da celebri narratori di audiolibri : Audm è un'applicazione che permette di ascoltare le notizie di varie fonti lette ad alta voce da celebri narratori di audiolibri. Invece di utilizzare la sintesi vocale, l'app impiega dei professionisti che raccontano i contenuti di lunga durata che l'utente non ha tempo di leggere. L'articolo Audm permette di ascoltare le notizie di varie fonti lette da celebri narratori di audiolibri proviene da TuttoAndroid.

Achille Lauro : "La mia overdose? Di libri - musica e film per cambiare vita" - : Paolo Giordano L'artista ai Seat Music Awards a Verona: "Da Sanremo sono uscito molto diverso" Lui esce di corsa, finito lo show, vestito come una rockstar glam anni '70 e Gino Paoli gli fa: «Tu sei Achille Lauro come l'armatore?». L'incontro tra due generazioni distinte e distanti. Achille Lauro, al secolo Lauro De Marinis classe 1990, è stato la rivelazione del Festival di Sanremo e il suo ultimo brano C'est la vie è stato molto ...

La truffa dei bonus cultura - la Cassazione conferma la condanna per 700 18enni : comprarono smartphone al posto dei libri : Dovranno pagare una sanzioneamministrativa che, in base al codice penale, varia da 5.164euro a 25.882 euro se "la somma indebitamente percepita" nonsupera i 4mila euro. Peggio è andata al commerciante che aveva venduto i telefonini

I migliori libri per migliorare l'inglese : I giornalisti di L’Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L’Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finaleSe durante l’anno avete coccolato l’idea di riprendere lo studio dell’inglese, potrebbe essere il momento giusto per metterla in ...

Giulia Bongiorno a Pietro Senaldi : "Test psicologico per i magistrati - equilibrio fondamentale" : Nel caos post-elettorale che agita il governo - per oggi sono attese le esternazioni del premier Conte sul futuro dell' esecutivo e sulle sue condizioni per continuare a guidarlo - c' è un ministro che continua imperturbabile il proprio lavoro, tenendosi a distanza debita dai giochi della politica.

Fan di Harry Potter - questa è per voi : J.K. Rowling pubblicherà 4 nuovi libri su Hogwarts : Fan di Harry Potter, questa è per voi. Se ancora non vi siete rassegnati alla fine della saga letteraria, la notizia alleggerirà la vostra nostalgia: JK Rowling ha scritto quattro nuovi, brevi, libri, per esplorare le origini della magia. L’annuncio è arrivato sul sito Pottermore: a partire dal 27 giugno saranno disponibili i quattro ebook per esplorare “il folclore e la magia, cuore delle storie di Harry ...

Il Trono di Spade : i libri imperdibili per rivivere le avventure dei protagonisti della serie : Con la serie appena finita, i fan non potranno resistere alla tentazione di leggere i libri ispirati alle avventure del...

5 libri per capire l’Europa (o quel che ne sappiamo finora) : (foto: Dan Kitwood/Getty Images) Le elezioni europee, dopo la solita campagna elettorale a tratti estenuante, sono arrivate: ma su che cosa si vota oggi? Su che base culturale e sociale condivisa? Per provare a capirlo, possiamo iniziare da questi 5 titoli. Umberto Eco, La ricerca della lingua perfetta (Laterza) La vera lingua comune europea è la traduzione, disse una volta Umberto Eco. A meno che non sia il latino, quello dei romani che la ...

È morta a 95 anni Judith Kerr - la scrittrice di libri per bambini scappata dai nazisti : È morta all'età di 95 anni la scrittrice tedesca Judith Kerr. A dare la notizia la sua casa editrice, la Harper Collins, che ha parlato di una breve malattia. La Kerr era conosciuta soprattutto per i suoi libri per bambini, tra cui "La tigre che venne per il tè" e i libri illustrati sul gatto "Mog". Nata a Berlino, a soli undici anni fuggì insieme alla famiglia per mettersi al riparo dai nazisti.

LIVE Avellino-Olimpia Milano basket - Gara-3 Playoff in DIRETTA : sfida delicata per spezzare l’equilibrio : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sidigas Avellino-Olimpia Milano, Gara-3 dei quarti di finale dei Playoff 2019. E’ la partita spartiacque, quella che potrebbe decidere la serie. Dopo le de sfide al Forum c’è una perfetta parità ed entrambe le squadre che cercano un successo che le porterebbe ad un passo dalla semifinale. Nella prima di sabato sera, Avellino si è imposta per 82-74, dove a fare la differenza sono stati un ...

Mundal - il villaggio norvegese con più libri che persone : 300 abitanti e 150mila libri : Vivere sommersi dai libri non è più una fantasia. A Mundal, piccolo paese norvegese, si tratta della realtà. Per questo motivo la chiamano la "Norwegian Booktown". Gli abitanti sono soltanto 280, mentre i libri superano i 150mila. Se ne trovano ad ogni angolo, in vecchie stalle o lungo le rive dei fiordi.Continua a leggere

libri per sognare a occhi aperti - seconda parte : Storie di avventure fantastiche, di sbadigli, di strani animali e poesia della notte. Sessanta albi illustrati scelti rovistando in biblioteca, per bambini dai 0 ai 6 anni. Leggi

Casa green - i consigli per limitare gli sprechi in 10 libri : Per il pianeta, per la salute e per il portafoglio: ridurre gli sprechi è sempre più una emergenza per tutti. Soprattutto in Casa, dove le azioni che possiamo compiere quotidianamente non sono poche. Le sfide non mancano: lo dimostrano gli autori di questi libri. Jérémie e Bénédicte ci raccontano come in Casa loro sono riusciti a ridurre i rifiuti del 91 per cento. Come hanno fatto?Cambiando abitudini, ...

Per i bambini meglio i libri illustrati dei tablet : imparano di più e sono più coinvolti : Su "Pediatrics" uno studio rivela la maggiore utilità, per i più piccoli, di leggere libri cartacei e meno tablet e altro genere di device elettronico. I ricercatori hanno chiesto a 37 coppie di genitori di leggere storie simili ai loro figli di età compresa tra i 2 e i 3 anni e hanno scoperto che la carta genere maggiore interazione e curiosità da parte dei bambini.