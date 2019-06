1989-2019 | la Guardia Costiera celebra 30 anni di storia

Perché «Pet Sematary» 2019 fa più paura di «Cimitero vivente» del 1989 : A poche ore dal rilascio del primo trailer di IT – Parte 2, arriva nei cinema italiani Pet Sematary, in sala dal 9 maggio. La coincidenza risulta particolarmente gustosa perché entrambi i film in questione sono tratti dalle rispettive opere di Stephen King. Il “nuovo” Pet Sematary esce esattamente trent2019;anni dopo il film di Mary Lambert, più noto come Cimitero Vivente (1989), ma definirlo un remake non ...