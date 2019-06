YouTube cancella il canale di Burzum | ' Incita all' odio e nega l' Olocausto'

Blastingnews

(Di venerdì 7 giugno 2019) Recentementeha annunciato una decisa lotta contro i canali cheno all', razziale o di altro tipo, e glorificano l'ideologia nazifascista ono l'. Tale campagna di lotta all'hate speech online ha colpito anche il noto cantante di origine norvegese Varg Vikernes, meglio noto ai più come. Più specificatamente, riporta il sito web specializzato statunitense Loudwire e il magazine online italiano Suoni Distorti, la popolare piattaforma web ha considerato i contenuti caricati da Vikernes come inneggianti all'razziale, alla discriminazione e a volte al bigottismo. Ilditra neopaganesimo 'volkish' e i legami con il nazionalismo bianco radicale Ildicheha chiuso si chiamava Thulean Perspective ed era molto popolare nel mondo dell'estrema destra e del neonazismo, specialmente nei paesi del Nord Europa e negli Stati ...

