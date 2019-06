XII edizione del Festival dell’Energia in Triennale Milano da giovedì 13 a sabato 15

Presentata la X XII edizione di Maggio all'Infanzia : dal 10 al 19 maggio il festival di teatro per bambine e bambini - ragazze e ragazzi - ... : Nella nuovissima Biblioteca civica "Prospero Rendella" ci saranno spettacoli e laboratori sulla lettura dedicati alla piccola infanzia, oltre alla postazione di Radio RKO che intervisterà in diretta ...

Todi Fiorita 2019 - presentata la XII edizione : ... coordinatrice dell'Atlante di economia circolare, il primo atlante che raccoglie le migliori esperienze di economia circolare in Italia. Non mancheranno neanche esempi umbri di circular economy. ...

A Bari - Monopoli e Conversano prende il via la XXII edizione MAGGIO ALL' INFANZIA : Non una semplice sponsorizzazione, ma piuttosto l'impegno a far si che classi delle scuole pugliesi assistano agli spettacoli in programma gratuitamente e senza spese di trasporto, grazie proprio ALL'...