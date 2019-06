Who run the world? Girls! Le ragazze U12 del Barcellona da record | 30 vittorie su 30

sportfair

(Di venerdì 7 giugno 2019) Ilsforna talenti: le ragazzine U12 da! Vinte 30 partite su 30 contro i maschi ‘La Masia’ delcontinua a sfornare talenti. Dopo Lionel Messi, Xavi e Iniesta, adesso è il turno delle. Le giocatrici dell’Under 12 sono state inserite dai blaugrana nel campionato maschile ed hanno a dir poco sbaragliato la concorrenza. Con 30su 30 partite disputate, 329 gol segnati in stagione e una media di poco meno di 11 reti a incontro, le giovanidella cantera catalana hanno vinto il campionato con 14 punti di vantaggio sulle seconde classificate. La partita con il passivo più pesante per gli avversari si è conclusa con il punteggio di 16-1, a farne le spese il Santboia. Il capocannoniere del torneo, Celia Segura, ha segnato da sola 121 gol. Data la vivacità dei suoi talenti femminili, la società ha deciso che per ...

