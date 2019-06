Whirlpool Napoli | Sepe celebra una messa e Di Maio convoca nuovo incontro

Whirlpool - sit-in a Napoli : via Argine in tilt. Operai in corteo verso la Regione : Gli Operai della Whirlpool di Napoli stanno effettuando un sit in su via Argine, davanti allo stabilimento, bloccando il traffico. La protesta, spiega Giovanni Sgambati, segretario generale della...

Whirlpool NAPOLI/ Le mosse per evitare di perdere altro lavoro in Italia : La WHIRLPOOL ha annunciato la chiusura dello stabilimento di NAPOLI, dopo sei mesi dall'accordo per un rilancio degli impianti Italiani

Whirlpool - assemblea a Napoli : «Forza Di Maio! Non abbiamo vinto ma siamo in campo» : «Sarà una lotta lunga, abbiamo di fronte un gigante cattivo che pensa che i problemi si possano risolvere comprando la gente. L'azienda proverà a dividerci, è...

La Whirlpool gela Di Maio : la fabbrica di Napoli non è più sostenibile : Otto milioni di euro di incentivi che lo Stato sta per concedere al gruppo Whirlpool e che potrebbe riprendersi se la multinazionale decidesse di abbandonare o chiudere lo stabilimento di...

Whirlpool occupata a Napoli - gli operai in protesta : Continua la battaglia degli operai dello stabilimento Whirlpool di via Argine a Napoli che l'azienda intende chiudere, nonostante gli accordi firmati al Mise nell'ottobre scorso. "Siamo pronti a qualsiasi tipo di lotta", annunciano i lavoratori arrivati al quarto giorno di presidio davanti allo stabilimento partenopeo. E in supporto agli operai in protesta sono arrivati viveri per il pranzo. (Lapresse) Redazione ?

Napoli - la prima domenica senza lavoro degli operai Whirlpool : «Non abbiamo più niente : «Non sappiamo cosa mangeremo oggi e cosa faremo domani, sappiamo solo che siamo distrutti e ancora non riusciamo a credere a quanto sta accadendo». Sono queste le parole con cui i...

Whirlpool via da Napoli - ultimatum di Di Maio : «Dietrofront o basta aiuti» : Whirlpool leva le tende e lascia sul lastrico 420 lavoratori napoletani, che potrebbero salire a più di mille se si considerano le imprese dell'indotto. La notizia è piombata sul...

Whirlpool - tutti contro Di Maio e gli operai presidiano lo stabilimento di Napoli Est : Il mondo politico e istituzionale è mobilitato. Ma in prima linea ci sono loro: i 420 addetti dello stabilimento napoletano di Whirlpool che l'azienda vorrebbe cedere. Decisione che in...

Prima notte in fabbrica per i dipendenti Whirlpool di Napoli : la protesta per difendere il loro lavoro : Prima notte di presidio allo stabilimento di via Argine di Napoli per i lavoratori di Whirlpool. Circa cinquanta operai sono rimasti nelle varie aree della struttura in segno di protesta contro la cessione dello stabilimento comunicata dai vertici della multinazionale al sindacato.I lavoratori hanno presidiato la sala auditorium, la portineria, il parcheggio e il piazzale antistante l’ingresso.Alcuni di essi si sono sistemati in una tenda ...

Napoli - la prima notte di presidio dei lavoratori Whirlpool nello stabilimento di via Argine : Cinquanta operai accampati nelle varie aree dello stabilimento, 430 posti di lavoro a rischio: "Lunedì mattina assemblea"

Napoli. Whirlpool annuncia la chiusura dello stabilimento : a rischio 430 posti : Mentre Luigi Di Maio pensa a come rimanere incollato a Palazzo Chigi, l’Italia affonda. Whirlpool ha annunciato la chiusura dello

Nuova grana per Di Maio : Whirlpool non rispetta gli accordi e lascia Napoli : Milano. Proprio a Napoli, nella sua città e in uno dei bacini elettorali più importanti del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio incassa, da ministro dello Sviluppo economico, lo “schiaffo” del gruppo americano Whirlpool, che ha annunciato la decisione di riconvertire, attraverso una cessione, lo stabi

Whirlpool cede lo stabilimento di Napoli - 430 posti a rischio. I sindacati : “Sciopero” : Whirlpool ha annunciato a sorpresa di voler «cedere a terzi» lo stabilimento di Napoli. Nel comunicato si legge che l’azienda «intende procedere con la riconversione del sito e la cessione del ramo d’azienda a una società terza in grado di garantire la continuità industriale allo stabilimento e massimi livelli occupazionali». L’annuncio è stato d...