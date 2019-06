Weber lunedì da Conte per cercare alleanze

huffingtonpost

(Di venerdì 7 giugno 2019) Lunedì mattina Manfred, formalmente ancora candidato dei Popolari europei alla presidenza della Commissione Ue, varcherà la soglia di Palazzo Chigi per incontrare Giuseppe. Da quando sono iniziate le trattative tra i leader europei sulle nomine ai vertici dell’Unione per la legislatura 2019-2024, quello diè il primo segnale di coinvolgimento dell’Italia, finora esclusa da tutti i tavoli.La notizia chevenga a Roma per parlare con il premier italiano non è di poco conto. Non solo l’Italia finora non è stata coinvolta nei numerosi contatti tra i leader sui nuovi incarichi apicali dell’Unione. Ma nell’Europarlamento i due partiti di governo italiani, Lega e M5s, sono ormai nello stesso calderone sovranista dal quale i partiti tradizionali vogliono stare alla larga, perché hanno i numeri per ...

