Wanda Nara | «Se Mauro mi chiedesse di rinunciare a fare l’agente | lo farei»

Inter - Wanda Nara : "Agente? Se Icardi lo chiede - rinuncio'/ 'Mai interessati soldi' : Dal futuro di Mauro Icardi all'Inter al suo ruolo di agente: Wanda Nara a tutto tondo in una lunga Intervista a L'Equipe.

Moglie e agente - Wanda Nara esce allo scoperto : “me lo ha chiesto Mauro - vi svelo come è nato tutto” : La Moglie-agente di Mauro Icardi ha spiegato nel corso di un’intervista i motivi che l’hanno spinta a curare gli interessi del marito Il fatto di essere la Moglie e al tempo stesso l’agente di Mauro Icardi ha fatto storcere il naso a molti, convinti che i problemi avuti nello spogliatoio fossero riconducibili a lei. Spada/LaPresse Wanda Nara però ha sempre rispedito al mittente le accuse, sottolineando di agire sempre per ...

Wanda Nara e lo scatto hot nella vasca da bagno! : Wanda Nara si trova in Thailandia per motivi di lavoro e nei prossimi giorni rientrerà a Milano. Prima di concludere il suo soggiorno, però, l'argentina ha voluto fare un regalo ai follower. Il soggiorno di Wanda sta per terminare ma come sempre la 32enne argentina ha voluto allietare i suoi oltre 5 milioni di follower su Instagram con uno scatto hot, senza veli nella vasca da bagno che ha subito catturato l'attenzione con quasi ...

Josè Altafini - che bordata : “Icardi? Un affare per ogni squadra solo se Wanda Nara chiude la bocca” : Josè Altafini commenta senza mezzi termini la situazione legata a Mauro Icardi: il bomber argentino sarebbe un affare per qualsiasi squadra, a patto che la moglie-agente Wanda Nara non faccia pasticci Il futuro di Mauro Icardi appare quantomai lontano dall’Inter. L’attaccante argentino non sembra essere un profilo gradito ad Antonio Conte, neo allenatore nerazzurro, che ha già espresso il suo gradimento per Dzeko e Lukaku. ...

Juventus - scambio Icardi-Dybala; Wanda Nara incontra Marotta : sì - si fa davvero! : scambio Icardi Dybala pronto ad entrare nel vivo. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, Wanda Nara incontrerà Marotta il quale comunicherà alla moglie-agente dell’attaccante argentino la volontà dell’Inter di metterlo sul mercato. La sensazione è che il dirigente nerazzurro punti allo scambio con la Juventus. Dybala, nonostante l’arrivo di Sarri potrebbe essere […] ...

Inter - Marotta incontrerà Wanda Nara per comunicarle il destino di Icardi : Il nuovo ciclo dell'Inter è partito settimana scorsa con l'ufficialità del nuovo allenatore, Antonio Conte. L'ex tecnico ha firmato un contratto triennale fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più ricchi bonus. Sabato c'è stata la prima uscita ufficiale da allenatore dell'Inter insieme ai dirigenti della società, al presidente, Steven Zhang, e al patron del club e di Suning, Jindong Zhang. Ieri, invece, prima full immersion ...

La fabbrica è chiusa! Ma Wanda Nara vorrebbe il 6° figlio da Icardi : Wanda Nara si è confessata rispondendo così ad una domanda di un giornalista: "Sesto figlio? Io lo vorrei anche ma Icardi non ne vuole più". La sexy Wanda si gode le vacanze e durante un'intervista per il programma argentino Telefe, il giornalista pone una domanda personale a Wanda: "Vorreste un altro figlio?". La risposta dell'argentina è repentina: “Io lo vorrei sinceramente, ma lui non vuole. La fabbrica è chiusa”. Wanda Nara e mauro Icardi ...

Calciomercato Inter – Wanda Nara e la prima grana della gestione Conte : “Icardi ha l’intenzione di restare!” : Antonio Conte non sarebbe intenzionato a puntare su Icardi, ma Wanda Nara mette subito le cose in chiaro: il bomber argentino ha 2 anni e mezzo di contratto e vuole restare in nerazzurro Nelle prossime ore Antonio Conte verrà annunciato ufficialmente come nuovo allenatore dell’Inter. Ventata d’aria fresca in casa nerazzurra dopo la gestione Spalletti, ma i vecchi problemi non si possono cancellare un metaforico colpo di spugna ...

“Quante volte al giorno faccio sesso con Mauro”. Wanda Nara senza freni. E snocciola dettagli. Poi arriva il regalo di Icardi per l’anniversario di matrimonio : Sono più innamorati che mai Wanda Nara e Mauro Icardi, tanto che, per il loro quinto anno di matrimonio, l’attaccante dell’Inter non ha badato a spese regalando alla 32enne, ben cinquemila rose rosse e solo per dirle “Te Amo”. 5mila, avete letto bene. La moglie e manager d’altronde non manca di difendere il marito in ogni occasione possibile, segno che l’affiatamento tra i due è sempre molto forte. “Succede di sbagliare un rigore, a chi ha i ...

Wanda Nara accerchiata a San Siro dopo Inter- Empoli : i tifosi bloccano il suo suv e la insultano : Attimi di paura per Wanda Nara all’uscita dallo stadio Meazza dopo Inter-Empoli. La moglie dell’attaccante nerazzurro Mauro Icardi si trovava a bordo del suo suv con i figli quando un gruppo di tifosi interisti ha accerchiato l’auto insultandola e rivolgendole offese. Wanda Nara non è riuscita a proseguire ed è rimasta bloccata per alcuni minuti prima di riuscire a divincolarsi e a proseguire verso casa e poi a Cologno Monzese, ...

Inter - paura per Wanda Nara fuori da San Siro : l'agguato dei tifosi dopo la vittoria con l'Empoli : paura per la moglie e agente di Mauro Icardi, Wanda Nara, alla fine di Inter-Sassuolo. La showgirl è scesa in campo con il figlio più grande per salutare l'attaccante Interista, sia per consolarlo dopo il rigore sbagliato, ma anche per festeggiare con lui la faticossima qualificazione in Champions g

Wanda Nara a Tiki Taka : “il rigore sbagliato da Icardi?” - la risposta scatena la reazione : “Succede di sbagliare un rigore, a chi ha i coglioni di batterlo succede”. Sono le dichiarazioni di Wanda Nara, moglie-manager di Mauro Icardi dopo l’errore da dischetto dell’argentino nel match contro l’Empoli. “Anch’io sul rigore ho detto una parolaccia comunque, se un rigore non entra nessuno gli dice bravo – ha proseguito a Tiki Taka -. Abbiamo raggiunto quello che volevamo, basta, ora si ...

Wanda Nara tuona dopo il rigore sbagliato da Icardi : lo sfogo della moglie-agente : Wanda Nara ha parlato di quanto accaduto ieri in Inter-Empoli, con il calcio di rigore sbagliato da Mauro Icardi “Succede di sbagliare un rigore, a chi ha i coglioni di batterlo succede. Anch’io sul rigore ho detto una parolaccia comunque, se un rigore non entra nessuno gli dice bravo – ha dichiarato a Tiki Taka -. Abbiamo raggiunto quello che volevamo, basta, ora si ricomincia la prossima stagione. Una partita con tante emozioni, essere ...

Le notizie del giorno – Wanda Nara ci ricasca - lite Allegri-Ronaldo e vergognosi insulti ad arbitro donna : Wanda Nara CI ricasca – Wanda Nara ormai senza freni. Negli ultimi giorni la moglie dell’attaccante Mauro Icardi si è scatenata con un video hot in camerino che ha fatto in breve tempo il giro del web, è stato pubblicato sui social e condiviso da tanti utenti, è diventato quindi virale. Lo spacco è evidente e l’incidente hot inevitabile, i social si sono scatenati. Adesso la wag ci ricasca, la showgirl argentina ha deciso di ...