Voluntary disclosure | la procura di Milano solleva questione di legittimità per la non

(Di venerdì 7 giugno 2019) Hanno profili di ilcostituzionale, secondo ladi, le norme sullache prevedono la non punibilità anche per i presunti riciclatori di somme nascoste al Fisco, anche all’estero, fatte rientrare con la ‘collaborazione volontaria’. È lata dai pm Paolo Filippini e Giovanni Polizzi in un’udienza sul caso dei clienti vip del barone italo-svizzero Filippo Dollfuss. Sarà il gup Giusi Barbara a decidere se mandare gli atti alla Consulta.discloure, iltore Greco: “La Lombardia è la terra degli evasori” Nella vicenda, in fase di udienza preliminare, sono finiti imputati esponenti del mondo dell’imprenditoria e manager per aver aggirato il fisco in quanto “clienti italiani” del barone italo-svizzero Filippo ...

