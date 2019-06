huffingtonpost

(Di venerdì 7 giugno 2019) “Rifarei tutto quello che ho fatto, perché sono sempre stato e sono coerente con le mie idee. Non sono prepotente e sono più forte dei miei interessi materiali”., 77 anni da poco compiuti, ci fissa con i suoi occhi chiari che risaltano ancora di più grazie alla luce su uno dei tramonti più belli di Roma. Siamo a casa sua, a Monti Parioli, “una casa che è figlia de “Il Sorpasso”, come tiene a precisare, il celebre film di Dino Risi conGassman e Jean-Louis Trintignant prodotto da suo padre Mario, uno dei produttori più grandi che ha avuto il cinema italiano. “Col senno di poi rivedrei alcune cose, ma non sarebbe onesto intellettualmente”, ribadisce in “Di Vizi e di Virtù”, il documentario che ripercorre la sua vita esua famiglia realizzato da Marco ...

Dome689 : Vittorio Cecchi Gori: “Il carcere? Una medaglia. Della mia vicenda mi ha colpito la miseria dell’essere umano” - HuffPostItalia : Vittorio Cecchi Gori: “Il carcere? Una medaglia. Della mia vicenda mi ha colpito la miseria dell’essere umano” - vigno19 : A Firenze inizia l'era #Commisso e @AlbertiJacopo su @Lady_Radio chiede subito che venga nominato Vittorio Cecchi G… -