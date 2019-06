Villa Ada | l’8 giugno si celebra Giornata Mondiale del Lavoro a Maglia

Contromano sulla Nola-Villa Literno - incidente mortale : un arresto per omicidio stradale : Nell'ambito delle sofisticate e complesse attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i militari dell'arma dei Carabinieri della compagnia di Casal di Principe (provincia di Caserta) hanno provveduto a dare esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. (Giudice per le Indagini Preliminari) del succitato tribunale, nei confronti ...

Trovato cadavere in mare nel chietino Potrebbe trattarsi di un uomo scomparso ieri a FrancaVilla : Chieti - Il cadavere di un uomo è stato riTrovato questa mattina in mare presto, a Francavilla al mare (Chieti) fra gli scogli, specchio d'acqua antistante il lido Venus. Le forze dell'ordine stanno verificando se possa essere quello di Filippo Canci il 71enne professore in pensione di Chieti scomparso nel tardo pomeriggio di ieri. Il corpo senza vita è stato recuperato questa mattina dai sommozzatori dei vigili del fuoco. I ...

Poliziotti vigiliano in bicicletta a Villa Ada in occasione 1 maggio : Roma – A Roma, in concomitanza con le festivita’ del primo maggio, i residenti del quartiere hanno deciso di trascorrere la giornata, come da tradizione, nel parco di Villa Ada, dove il commissariato Vescovio, diretto da Mario Spaziani, ha approntato un particolare servizio di controllo tramite agenti a bordo di biciclette mountain bike. Grazie a questi mezzi, recentemente ricevuti in dotazione, i Poliziotti hanno potuto raggiungere ...