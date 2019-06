VIDEO GP Canada F1 2019 | ultima spiaggia per la Ferrari | Vettel vuole vincere prima di

oasport

(Di venerdì 7 giugno 2019) Laha vissuto un avvio di stagione davvero da incubo, ha assistito impotente al dominio delle Mercedes e non è mai riuscita a essere competitiva per la vittoria tranne che in Bahrain dove solo un problema meccanico ha impedito a Charles Leclerc di festeggiare. Le Rosse si presentano a Montreal, dove nel weekend andrà in scena il GP del, con l’obiettivo di tornare a: il tracciato è favorevole al Cavallino Rampante che spera di mettere in difficoltà l’avversario diretto sfruttando al meglio la potenza del proprio motore. Sebastianha smentito le voci riguardo a un suo possibile ritiro al termine di questa stagione, il tedesco ha annunciato battaglia e punta al successo per dare una scossa alla stagione dopo il secondo posto di Montecarlo. Charles Leclerc spera di ottenere un risultato di prestigio dopo il ritiro forzato nel Principato. Di ...

