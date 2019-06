VIDEO Fabio Aru pronto per il rientro in gara | ultimo allenamento per il GP Lugano Il

oasport

(Di venerdì 7 giugno 2019)Aru èper il ritorno indopo l’operazione, il Cavaliere dei Quattro Mori parteciperà al GP diche andrà in scena domenica 9 giugno: il sardo ha scelto le strade svizzere per il suo, è stato un periodo molto difficile per l’alfiere della UAE Emirates che ora scalpita per montare in bicicletta e per essere assoluto protagonista. Oggi il 28enne ha effettuato undi rifinitura al Sestriere salendo dal versante di Pinerolo, ha postato unsu Instagram e ha dichiarato di essere molto felice per il suo ritorno inchiedendo il supporto dei suoi tifosi aAru si è presentato con un nuovo look, si è fatto crescere la barba e sembra più agguerrito che mai.ARU: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

welikeduel : I retroscena della telefonata Conte-Merkel in un nuovo documento esclusivo a cura di Fabio Celenza.… - Striscia : Fabio Caressa, il re dei pronostici ?? #striscia #striscialanotizia #championsleague #liverpool #tottenham #ucl… - trash_italiano : Amici spagnoli, ringraziateci per tutto il trash che esportiamo. -