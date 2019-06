Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 20 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 7 GIUGNO 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma NAPOLI A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA IL BIVIO PER Roma SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 7 GIUGNO 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma NAPOLI TRAFFICO INTENSO TRA IL BIVIO PER Roma SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 7 GIUGNO 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA PONTINA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DI POMEZIA NORD, PERMANGONO CODE A PARTIRE DA TOR DE CENCI FINO A CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DI LATINA; CI SPOSTIAMO SULLA A1 Roma NAPOLI PER SEGNALARE TRAFFICO INTENSO TRA IL BIVIO PER Roma SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 7 GIUGNO 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; ANCORA DISAGI SULLA PONTINA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO LUNGHE CODE A PARTIRE DA TOR DE CENCI FINO A POMEZIA NORD IN DIREZIONE DI LATINA; CODE PRESENTI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, QUI PER TRAFFICO INTENSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 7 GIUGNO 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA RESTANO DISAGI SULLA PONTINA: AL MOMENTO PERMANGONO LUNGHE CODE A PARTIRE DA TOR DE CENCI FINO A POMEZIA NORD IN DIREZIONE DI LATINA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLazioNE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 7 GIUGNO 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO DISAGI SULLA PONTINA: AL MOMENTO PERMANGONO LUNGHE CODE A PARTIRE DA TOR DE CENCI FINO A POMEZIA NORD IN DIREZIONE DI LATINA; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA STRADA PROVINCIALE CIMINA, ALL’ALTEZZA DI VITERBO SUD NELLE DUE DIREZIONI; CI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 7 GIUGNO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA NORD IN DIREZIONE DI LATINA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLazioNE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 7 GIUGNO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO TRAFFICO RALLENTATO LUNGO IL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 07 GIUGNO 2019 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO CON CODE IN ESTERNA TRA LA VIA APPIA E LA RomaNINA IN INTERNA SI SONO FORMATI RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E LA A24 Roma TERAMO SI STA IN FILA SULLA VIA APPIA IN USCITA DA Roma TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE DA DOMANI 8 GIUGNO, A Roma, PARTIRANNO I LAVORI PER IL RINNOVO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 07 GIUGNO 2019 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN ESTERNA CODE IN SMALTIMENTO TRA LA Roma FIUMICINO E LA PONTINA PER UN INCIDENTE PRECEDENTEMENTE AVVENUTO ED ORA RISOLTO IN INTERNA SI STA IN FILA TRA NOMENTANA E TIBURTINA PER POI RALLENTARE FINO ALLA A24 Roma TERAMO RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO IN USCITA, TRA TOR CERVARA E IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 07 GIUGNO 2019 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN ESTERNA UN INCIDENTE CREA CODE TRA PONTINA E LAURENTINA E PIU’ AVANTI CODE SEMPRE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA APPIA RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST SI STA IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 07 GIUGNO 2019 ORE 09.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN ESTERNA UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA LA CENTRALE DEL LATTE E LA NOMENTANA PROSEGUENDO ULTERIORI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO , DELLA VIA APPIA E DELLA Roma TERAMO IN INTERNA SI STA IN FILA TRA CASILINA E APPIA E PIU’ AVANTI TRA LA CENTRALE DEL LATTE LE Roma TERAMO CODE A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 07 GIUGNO 2019 ORE 09.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, DA QUI SI RALLENTA FINO ALLA Roma FIUMICINO PER POI INCOLONNARSI DI NUOVO ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA IN ESTERNA SI SONO FORMATE CODE TRA SALARIA E CASSIA VEIENTANA, PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA E DELLA Roma FIUMICINO E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 07 GIUGNO 2019 ORE 08.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA, DA QUI SI RALLENTA FINO ALL’ARDEATINA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO IN ESTERNA SI SONO FORMATE CODE E RALLENTAMENTI TRA LA TRIONFALE E LA Roma FIUMICINO, PIU’ AVANTI TRA LA Roma TERAMO E LA TIBURTINA ...