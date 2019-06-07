Agenzia_Ansa : Un'auto 'diplomatica' diventa un caso a Roma, ferma da quattro anni e solo spostata per i lavori di una pista cicla… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 17:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #07-06-2019 -
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 7 GIUGNO 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA RESTANO DISAGI SULLA PONTINA: AL MOMENTO PERMANGONO LUNGHE CODE A PARTIRE DA TOR DE CENCI FINO A POMEZIA NORD IN DIREZIONE DI LATINA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLazioNE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 7 GIUGNO 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO DISAGI SULLA PONTINA: AL MOMENTO PERMANGONO LUNGHE CODE A PARTIRE DA TOR DE CENCI FINO A POMEZIA NORD IN DIREZIONE DI LATINA; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA STRADA PROVINCIALE CIMINA, ALL’ALTEZZA DI VITERBO SUD NELLE DUE DIREZIONI; CI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 7 GIUGNO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA NORD IN DIREZIONE DI LATINA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLazioNE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 7 GIUGNO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO TRAFFICO RALLENTATO LUNGO IL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 07 GIUGNO 2019 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO CON CODE IN ESTERNA TRA LA VIA APPIA E LA RomaNINA IN INTERNA SI SONO FORMATI RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E LA A24 Roma TERAMO SI STA IN FILA SULLA VIA APPIA IN USCITA DA Roma TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE DA DOMANI 8 GIUGNO, A Roma, PARTIRANNO I LAVORI PER IL RINNOVO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 07 GIUGNO 2019 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN ESTERNA CODE IN SMALTIMENTO TRA LA Roma FIUMICINO E LA PONTINA PER UN INCIDENTE PRECEDENTEMENTE AVVENUTO ED ORA RISOLTO IN INTERNA SI STA IN FILA TRA NOMENTANA E TIBURTINA PER POI RALLENTARE FINO ALLA A24 Roma TERAMO RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO IN USCITA, TRA TOR CERVARA E IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 07 GIUGNO 2019 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN ESTERNA UN INCIDENTE CREA CODE TRA PONTINA E LAURENTINA E PIU’ AVANTI CODE SEMPRE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA APPIA RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST SI STA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 07 GIUGNO 2019 ORE 09.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN ESTERNA UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA LA CENTRALE DEL LATTE E LA NOMENTANA PROSEGUENDO ULTERIORI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO , DELLA VIA APPIA E DELLA Roma TERAMO IN INTERNA SI STA IN FILA TRA CASILINA E APPIA E PIU’ AVANTI TRA LA CENTRALE DEL LATTE LE Roma TERAMO CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 07 GIUGNO 2019 ORE 09.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, DA QUI SI RALLENTA FINO ALLA Roma FIUMICINO PER POI INCOLONNARSI DI NUOVO ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA IN ESTERNA SI SONO FORMATE CODE TRA SALARIA E CASSIA VEIENTANA, PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA E DELLA Roma FIUMICINO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 07 GIUGNO 2019 ORE 08.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA, DA QUI SI RALLENTA FINO ALL’ARDEATINA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO IN ESTERNA SI SONO FORMATE CODE E RALLENTAMENTI TRA LA TRIONFALE E LA Roma FIUMICINO, PIU’ AVANTI TRA LA Roma TERAMO E LA TIBURTINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 07 GIUGNO 2019 ORE 08.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA, DA QUI SI RALLENTA FINO ALL’ARDEATINA IN ESTERNA SI SONO FORMATE CODE E RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA E LA PISANA E PIU’ AVANTI TRA LA Roma TERAMO E LA NOMENTANA SI STA IN FILA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 07 GIUGNO 2019 ORE 07.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALL’ARDEATINA TRAFFICATO IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 20.20 GIANMARCO TULLI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTOCON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA SI STA INCOLONNATI PER INCIDENTE TRA Roma FIUMICINO E BOCCEA PROSEGUENDO SEMPRE PER INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E BUFALOTTA MENTRE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE PIU’ AVANTI SI PROCEDE A RILENTO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. NELLA ZONA DEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 19.35 GIANMARCO TULLI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN A1 Roma NAPOLI SI PROCEDE INCOLONNATI TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO IN INTERNA SI STA INCOLONNATI PER INCIDENTE TRA Roma FIUMICINO E BOCCEA PROSEGUENDO TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E BUFALOTTA MENTRE IN ESTERNA CODE SEMPRE PER INCIDENTE TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL ...
Stadio della Roma - nuova impasse sulla Viabilità : il pasticcio della “contestualità” : I tempi biblici delle opere pubbliche contro l’esigenza di costruire e aprire l’impianto il prima possibile. E un grossolano errore di valutazione negli accordi che hanno portato alla delibera di pubblico interesse, tale da rischiare di compromettere definitivamente il progetto. Lo Stadio dell’As Roma non è mai stato così a rischio come oggi. Anche perché l’impasse non è solo politica o giudiziaria, come quasi sempre negli ultimi tre anni, ma ...