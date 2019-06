Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 09 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 07 GIUGNO 2019 ORE 09.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, DA QUI SI RALLENTA FINO ALLA Roma FIUMICINO PER POI INCOLONNARSI DI NUOVO ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA IN ESTERNA SI SONO FORMATE CODE TRA SALARIA E CASSIA VEIENTANA, PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA E DELLA Roma FIUMICINO E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 07 GIUGNO 2019 ORE 08.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA, DA QUI SI RALLENTA FINO ALL’ARDEATINA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO IN ESTERNA SI SONO FORMATE CODE E RALLENTAMENTI TRA LA TRIONFALE E LA Roma FIUMICINO, PIU’ AVANTI TRA LA Roma TERAMO E LA TIBURTINA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 07 GIUGNO 2019 ORE 08.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA, DA QUI SI RALLENTA FINO ALL’ARDEATINA IN ESTERNA SI SONO FORMATE CODE E RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA E LA PISANA E PIU’ AVANTI TRA LA Roma TERAMO E LA NOMENTANA SI STA IN FILA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 07 GIUGNO 2019 ORE 07.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALL’ARDEATINA TRAFFICATO IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 20.20 GIANMARCO TULLI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTOCON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA SI STA INCOLONNATI PER INCIDENTE TRA Roma FIUMICINO E BOCCEA PROSEGUENDO SEMPRE PER INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E BUFALOTTA MENTRE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE PIU’ AVANTI SI PROCEDE A RILENTO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. NELLA ZONA DEI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 19.35 GIANMARCO TULLI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN A1 Roma NAPOLI SI PROCEDE INCOLONNATI TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO IN INTERNA SI STA INCOLONNATI PER INCIDENTE TRA Roma FIUMICINO E BOCCEA PROSEGUENDO TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E BUFALOTTA MENTRE IN ESTERNA CODE SEMPRE PER INCIDENTE TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL ...

Stadio della Roma - nuova impasse sulla Viabilità : il pasticcio della “contestualità” : I tempi biblici delle opere pubbliche contro l’esigenza di costruire e aprire l’impianto il prima possibile. E un grossolano errore di valutazione negli accordi che hanno portato alla delibera di pubblico interesse, tale da rischiare di compromettere definitivamente il progetto. Lo Stadio dell’As Roma non è mai stato così a rischio come oggi. Anche perché l’impasse non è solo politica o giudiziaria, come quasi sempre negli ultimi tre anni, ma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 19.05 GIANMARCO TULLI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN A1 Roma NAPOLI SI PROCEDE INCOLONNATI TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO IN INTERNA SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA PISANA E BOCCEA PROSEGUENDO SI PROCEDE A RILENTO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA. DISAGI SUL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 18.35 GIANMARCO TULLI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN A1 Roma NAPOLI SI PROCEDE INCOLONNATI TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA. DISAGI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 18.05 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN A1 Roma NAPOLI SI PROCEDE A RILENTO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE DI NAPOLI SUL RACCORDO IN INTERNA SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA OTTAVIA E SALARIA E PROSEGUENDO CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 17.35 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN A1 Roma NAPOLI SI PROCEDE A RILENTO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE DI NAPOLI SUL RACCORDO IN INTERNA SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA OTTAVIA E SALARIA E PROSEGUENDO CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 17.05 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN A1 Roma NAPOLI SI PROCEDE A RILENTO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE DI NAPOLI SUL RACCORDO IN INTERNA SI STA IN CODA ANCHE PER INCIDENTE TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO SI PROCEDE INCOLONNATI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 16.20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E ARDEATINA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. DISAGI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA TOMBA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 15.20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN A1 Roma NAPOLI ANCORA RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE DI NAPOLI SUL RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E LAURENTINA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E Roma TERAMO. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA TOMBA DI NERONE E ...